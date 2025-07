A CRF Construtora é uma das patrocinadoras da 57ª Festa dos Motoristas, que acontecerá nos dias 2 e 3 de agosto, no Salão São Cristóvão, no bairro Aymoré, em Guabiruba – SC. O evento, que traz em sua programação atrações tradicionais como venda de cucas, procissão, missa e shows com bandas regionais, é uma das maiores manifestações culturais da cidade, reunindo visitantes e turistas em um ambiente de celebração e união.

A participação da CRF na festa é uma demonstração do compromisso da construtora com o futuro de Guabiruba, e principalmente com a valorização da cultura local. A empresa, que ao longo dos últimos 20 anos se consolidou como referência em arquitetura e inovação, vê neste evento a oportunidade de estreitar ainda mais os laços com a comunidade e reforçar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável da cidade.

“É uma honra apoiar um evento tão significativo para Guabiruba, minha cidade natal. A Festa dos Motoristas é uma verdadeira celebração das nossas tradições e do que temos de melhor. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que fomentem a cultura local e contribuam para o crescimento de Guabiruba”, afirma Carlos Roberto Fischer, fundador da CRF Construtora.

Durante a agenda da Festa dos Motoristas, a CRF Construtora deve apresentar seu primeiro projeto residencial na cidade. “Este é um lançamento que reflete nosso compromisso com o desenvolvimento da cidade”, garante Fischer.

Jonathan Luiz Wippel, um dos organizadores da Festa dos Motoristas, reforça a importância do apoio da CRF ao evento: “A presença da CRF é um grande privilégio para nós. A empresa tem se destacado pelo seu compromisso com a cidade e com o progresso. Sua participação na festa é mais do que um patrocínio, é um reconhecimento da importância cultural do evento e uma demonstração de apoio ao desenvolvimento de Guabiruba como um polo de qualidade de vida e inovação.”

A CRF Construtora segue, assim, reafirmando seu compromisso com Guabiruba, não só no campo do desenvolvimento urbano, mas também na promoção da cultura e da identidade local. A presença da construtora na Festa dos Motoristas é mais uma etapa de sua missão de contribuir para o crescimento e bem-estar da cidade, respeitando suas tradições e fomentando sua evolução de forma sustentável.