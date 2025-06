Brusque recebe nesta quinta-feira, 26, o espetáculo teatral Vozes e Memória, que convida o público a vivenciar histórias e tradições contadas por antigos moradores de comunidades catarinenses. O projeto, criado em 2023, valoriza o patrimônio imaterial e resgata memórias que atravessam gerações.

Com Lieza Neves, Patricia Souza e Emiliano de Souza no elenco, o espetáculo combina narrativas que revelam paisagens, costumes, heranças culturais e causos locais. Em Brusque, as sessões serão às 15h45 e 19h, no Instituto Federal Catarinense (IFC). A entrada é gratuita, mediante reserva no site vozesememoria.com, onde também é possível solicitar tradução em Libras ou audiodescrição.

No sábado, 28, Brusque também recebe a oficina gratuita Entre o corpo e a palavra, ministrada por Lieza Neves na Fundação Cultural de Brusque, das 10h às 12h. A atividade é voltada para pessoas a partir de 14 anos, com práticas corporais, vocais, jogos teatrais, escuta atenta e escrita criativa. As inscrições estão disponíveis no site do projeto.

“Serão utilizados princípios do teatro narrativo, da contação de histórias e do trabalho do ator criador. As atividades propõem uma investigação sobre como se conta, mais do que o que se conta, privilegiando a autenticidade e o estado de presença”, explica Lieza.

Serviço

O que: Espetáculo “Vozes e Memória”

Quando: Quarta-feira, 26 de junho, sessões às 15h45 e 19h

Onde: Instituto Federal Catarinense (IFC) – Av. Hugo Schlosser, 605, Jardim Maluche

Quanto: Gratuito

Ingressos: vozesememoria.com

O que: Oficina “Entre o corpo e a palavra”, com Lieza Neves

Quando: Sábado, 28 de junho, das 10h às 12h

Onde: Fundação Cultural de Brusque – Praça da Cidadania – R. Pref. Germano Schaeffer, 110 – Centro 1

Quanto: Gratuita

Inscrições: vozesememoria.com