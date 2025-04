O multiartista, curador e performer Rafael Zen abre a terceira edição do curso gratuito Ideias para suportar o mundo, que acontece entre 6 de maio e 24 de junho, com encontros virtuais sempre às terças-feiras, das 19h às 21h. O curso é ministrado em português e conta com legendas para ampliar o acesso.

A proposta é reunir pessoas interessadas em refletir coletivamente sobre formas de criação, pensamento e resistência em meio aos colapsos sociais, políticos e ambientais. A abordagem parte de temas como narrativas decoloniais, futuridades queer, teoria ciborgue e sonhos ecológicos — sempre combinando teoria, prática e expressão artística.

Natural de Brusque e radicado no Canadá desde 2019, onde desenvolve pesquisa na Emily Carr University of Art + Design, Rafael defende o encontro como ferramenta de transformação. Ao longo do curso, os participantes serão convidados a explorar linguagens como arte sonora, vídeo-performance e escrita experimental. A carga de dedicação semanal varia entre 6 e 8 horas.

As inscrições seguem abertas até o preenchimento das vagas. Para participar, é necessário enviar um e-mail para [email protected], com nome, telefone e uma breve carta de apresentação.