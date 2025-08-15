O jornalista e empresário Davi Paes e Lima foi o convidado desta semana do podcast comandado por Jailson de Sá, diretor do portal Acontecendo Aqui. No episódio, falou sobre carreira, início e fatos curiosos da trajetória, desafios no mercado da comunicação corporativa e do jornalismo e cases relevantes de clientes atendidos pela Paes e Lima Comunicação.

Foram discutidos temas como a complexa rotina de um profissional que atua como assessor de imprensa, os impactos da tecnologia – em especial das inteligências artificiais – no setor e o modelo de negócio da Paes e Lima Comunicação, que em 2025 completou seu quinto aniversário.

Também foi abordado o uso de ferramentas como o marketing de influência e os desafios decorrentes da pulverização da comunicação nas plataformas digitais e redes sociais.

A conversa contemplou ainda reflexões sobre o equilíbrio entre criatividade e estratégia na entrega dos serviços, a atuação de Davi Paes e Lima como diretor de eventos da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e as perspectivas para o futuro do jornalismo e da assessoria de imprensa.

Assista à entrevista na íntegra: