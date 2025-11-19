O jornalista e empresário Davi Paes e Lima, fundador da Paes e Lima Comunicação, é o convidado do novo episódio do podcast Behind Brands, em uma conversa que evidencia sua trajetória, seu olhar estratégico e sua capacidade de traduzir a complexidade da comunicação contemporânea de forma clara e inspiradora. Reconhecido por sua atuação à frente de marcas, executivos, projetos governamentais e iniciativas privadas, Davi compartilha no episódio a evolução profissional que o levou de promoter de baladas e colunista de entrevistas locais a um dos nomes mais respeitados na comunicação corporativa, em especial na área de assessoria de imprensa, em Santa Catarina.

Com sua narrativa envolvente e visão madura sobre o mercado, Davi revisita os primeiros passos da carreira — quando escrevia colunas, fotografava, entrevistava artistas e cuidava da divulgação de pequenos negócios — e mostra como esse início diverso construiu a base de um profissional versátil e ligado ao movimento real da mídia. Ele conta como, ao longo dos anos, desenvolveu um método próprio de trabalho que une relacionamento, estratégia, curadoria de pautas e visão de negócios, posicionando empresas e lideranças em veículos relevantes de maneira consistente.

Ao longo do episódio, Davi mergulha nos bastidores da profissão: fala da importância de construir reputação com autenticidade, comenta como se estrutura um bom pitch para a imprensa, detalha o equilíbrio entre interesse público e interesse do cliente e reforça o papel do assessor como ponte de confiança entre marcas e jornalistas. Ele também analisa como a digitalização transformou o setor e como os profissionais de comunicação ganharam responsabilidades que vão muito além da imprensa tradicional — integrando mídia espontânea com presença digital e autoridade em redes, especialmente LinkedIn.

Outro ponto alto da conversa é quando Davi aborda o desafio de orientar clientes que desejam “sair na mídia” sem compreender critérios jornalísticos. Ele explica, com didatismo, o que realmente se torna notícia, como construir narrativas relevantes e por que muitas empresas precisam, antes de tudo, arrumar seus próprios canais de comunicação e redes sociais. Sua fala também destaca que a assessoria é, acima de tudo, um trabalho de longo prazo, de construção contínua e estratégica, e não ações pontuais desconectadas.

Davi ainda comenta sua visão como empresário, relatando como estruturou sua agência e como acompanha tendências para manter o negócio atualizado. Ele traz reflexões sobre liderança, gestão, atendimento e a importância de manter uma escuta ativa para entender profundamente cada cliente. Sua participação se destaca pela sinceridade, pelas histórias reais que ilustram sua trajetória e pela generosidade em compartilhar bastidores raramente discutidos com tanta transparência.