O aroma de baunilha real e a textura inconfundível do legítimo gelato artesanal atravessaram os limites do bairro Vígolo, em Nova Trento, para encontrar o horizonte do mar na Praia dos Amores, em Balneário Camboriú. Emílio Bonecher Masera, o jovem empresário que carrega no DNA a tradição iniciada pela avó, Maria de Lurdes Masera, em 1992, vive hoje o ápice de uma expansão que une a nostalgia do passado com uma visão de futuro audaciosa.

Emílio faz um balanço da jornada que transformou a Vigolana Gelateria em um fenômeno de público – com filas que ultrapassaram uma hora de espera na Incanto Trentino – e detalha a consolidação da unidade na Praia dos Amores, em Balneário Camboriú. Desde que foi inaugurada, em 2024, a unidade já registra crescimento mensal com números na casa dos 45%.

A meta ainda é crescer pelo menos 20% até o carnaval – e o protagonista deste fluxo é o Gelato – servido no Cone, ou no Apfelstrudel. Sorbet shake, banana split e bebidas com café, como o Affogato na tábua, também são sucesso.

A história da Vigolana não é apenas sobre negócios; é sobre uma linhagem. Embora a gelateria tenha surgido em 2023 com tecnologia de ponta, o alicerce foi construído na década de 90, nos arredores do Santuário de Santa Paulina.

“Minha avó tinha uma força de vontade inabalável. Podia estar chovendo ou fazendo frio, ela estava lá, com o quiosque aberto, conversando com as pessoas. Esse compromisso com o trabalho e a vontade de fazer bem feito é o que mantemos intacto aqui”, relembra Emílio.

A transição do modelo de revenda da avó para a produção própria de alta complexidade foi um salto geracional. Hoje, ao lado dos pais, Suzana e Rosildo, Emílio comanda uma operação onde nada é comprado pronto. Dos cremes às pastas de oleaginosas, tudo nasce no laboratório da família.

A abertura da unidade na Praia dos Amores – nos limites entre Itajaí e Balneário Camboriú – marcou o segundo grande capítulo da Vigolana. Com uma arquitetura que remete à casa de praia – tijolinhos à vista, madeira e flores que evocam a atmosfera de Nova Trento -, a nova loja revelou contrastes interessantes de consumo.

Embora Balneário Camboriú registre um faturamento maior devido ao fluxo constante e horário estendido, Nova Trento mantém uma força surpreendente. “Aqui em Nova Trento eu tenho o que chamo de ‘monopólio do bem’. O público se concentra no final de semana, mas o volume de vendas por hora é altíssimo. Na Praia Brava, o movimento é mais distribuído ao longo da semana”, explica o empresário.

A curiosidade fica por conta dos paladares:

Na Praia Brava: O campeão de vendas é o ousado sorbet de Limão Siciliano com Manjericão e Azeite de Oliva .

Em Nova Trento: O público é fiel ao Tiramissu (com café mineiro e vinho Marsala siciliano) e ao Panacota com Frutas Vermelhas .

Emílio não esconde que o caminho do “natural” tem seu preço. Para garantir a qualidade que aprendeu em seus estágios na Alemanha – no laboratório Zambon Gelato, ele investe pesado em insumos. Um exemplo é o leite fresco, que custa 60% a mais do que o convencional encontrado no supermercado.

A produção de um simples gelato de pistache é um ritual: “Nós compramos o grão, douramos no forno, trituramos e passamos no moinho de pedras até virar pasta. Gastamos tempo e energia. É uma mão de obra que as pessoas não veem, mas que sentem no paladar”.

Para 2026, o clima é de otimismo absoluto. No último final de semana, entre os dias 12 e 14, comemorando um ano de uma de suas fases de expansão, a gelateria registrou um faturamento 45% superior ao mesmo período do ano anterior.

Para a temporada 2025/2026, a Vigolana apresenta um novo menu:

Ice Café: Café gelado com bolas de baunilha e chantilly de creme de leite real.

Banana Split Gourmet: Com coberturas artesanais de fabricação própria.

Strudels e Afogatos: Consolidando o cardápio que aquece também os dias menos quentes.

Sobre o futuro, Emílio faz mistério, mas deixa pistas. O convite para voltar à Alemanha como consultor de laboratório permanece aberto, mas o coração do gelatiere parece estar cada vez mais fincado em solo catarinense. E se Dona Maria entrasse hoje na Vigolana e provasse o gelato de pistache do neto, Emílio não tem dúvidas: “Ela diria: ‘Poxa, você foi muito bem'”.