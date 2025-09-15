Mais de 70 vinhos de algumas das principais regiões produtoras mundiais vão desembarcar em Brusque no dia 4 de outubro para o Decanter Wine Day, que promete ser a maior experiência do mundo do vinho na cidade, com rótulos premiados, gastronomia e música.

O evento será realizado no Whizzo Coworking – Vila Schlosser, das 17 às 20 horas, e os convites já estão à venda.

O investimento é de R$ 290,00 e, além da degustação de dezenas de vinhos, haverá um coquetel especial, jazz ao vivo e apresentação do DJ Demian. O ingresso também dá direito a uma taça exclusiva do evento.

Serviço

O que: Decanter Wine Day em Brusque

Quando: 4 de outubro, das 17h às 20h

Onde: Whizzo Coworking – Vila Schlosser – Av. Getúlio Vargas, 81 – Centro

Quanto: R$ 290

Informações sobre ingressos e reservas 47 99927-9196 ou 47 9936-9553.