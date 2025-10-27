Colaborou Lucas Romano
A professora de canto Denise Rodrigues se prepara para o primeiro concerto musical do grupo Louvor e Harmonia, que acontece nesta quinta-feira, 30. O grupo surgiu há três anos, e reúne alunos que desejam ingressar na cena musical participando de eventos particulares.
A apresentação ocorre com a presença do pastor Anderson Antunes – no canto e instrumentos, e Kathleen Antunes, sua filha, na dança. “Estou realizando um sonho, pois sempre visualizei esse momento e ele finalmente chegou”, comenta a mentora.
Serviço
O que: Concerto Musical Louvor e Harmonia
Quando: 30 de Outubro, às 20h
Onde: Teatro CESCB – rua Pedro Werner, 180, Brusque
Quanto: R$ 50 através do telefone 47 99973 8495