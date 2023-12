Com Isabel R. Almeida

O Music Show 2023, especial de final de ano dos alunos de mentoria vocal de Denise Rodrigues, acontece nesta quarta-feira, 6, às 19h, em Brusque. O repertório do show será eclético, criado a partir das escolhas dos próprios alunos, e varia entre MPB, músicas da Disney, Sertanejo, Gospel e Pagode.

As apresentações aconteceram em formato de grupo e solo, e também contaram com participações especiais de artistas e alunos de Denise Rodrigues como TomAhMais, Jacson Jasper, Jean Debrassi, Nikolas Tomazini, Andrei Leite e Grupo de Harmonia.

“Segunda-feira no ensaio geral pudemos ter um gostinho de como vai ser, todos estavam entusiasmados para cantar, com um brilho no olhar e as famílias apoiando e sentindo orgulho. Realizar um sonho meu e dos meus alunos é muito gratificante, eu estou amando proporcionar esse momento para eles”, conta Denise Rodrigues, musicista e mentora vocal. O evento é limitado e os ingressos podem ser adquiridos através do telefone (47) 99945-5891.

Serviço

O quê: Music Show 2023

Quando: 6 de dezembro, às 19h

Onde: Casa na Montanha, Rua Oswaldo Heil, 262 – Nova Brasília, Brusque – SC, 88352-660

Ingressos: (47) 999455891