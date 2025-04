Mônaco se tornou o epicentro da medicina estética nos dias 27, 28 e 29 de março, ao sediar um dos maiores e mais aguardados eventos do setor: o AMWC 2025 – Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress. Entre os renomados profissionais presentes, Nadine Vandresen, dermatologista e CEO do Grupo NV, a convite da Galderma, se destacou com uma palestra sobre rejuvenescimento do terço superior da face, com foco em resultados naturais e duradouros, especialmente na região dos olhos.

Nadine apresentou sua técnica inovadora para o tratamento de rugas resistentes, aquelas que não desaparecem nem com o uso de toxina botulínica. Seu método, além de prolongar a duração da toxina, também proporciona um efeito lifting nas sobrancelhas.

“O congresso se alinha perfeitamente com o propósito do Grupo NV, pois analisamos e tratamos o paciente de forma integral. Fico muito feliz em ver que tudo o que venho desenvolvendo nos últimos 18 meses está sendo reconhecido mundialmente”, disse a dermatologista.

Uma das maiores novidades foi a introdução de um protocolo inédito para o tratamento de lipedema, uma condição que afeta muitas mulheres e pode ser desafiadora de tratar. “Estou com um protocolo totalmente novo para lipedema, além de associação dos tratamentos corporais avançados com medicamentos para emagrecimento com todo o acompanhamento nutricional esportivo. O que torna esse protocolo ainda mais interessante é que ele traz resultados muito superiores ao que já está disponível no mercado. Tenho certeza de que veremos grandes transformações nas pacientes”, disse a médica dermatologista.

Outra novidade que a médica anunciou foi a aquisição de uma nova ponteira para o aparelho Zye Laser, o que trará atualizações significativas para resultados ainda mais eficazes, especialmente no tratamento de melasma, rejuvenescimento e lifting facial.

“Este congresso foi uma verdadeira troca de conhecimentos e inovações. Tive o privilégio de aprender com grandes especialistas e também de compartilhar o que tenho desenvolvido”, comentou Nadine Vandresen durante sua participação. A médica detalhou as recentes inovações que viu durante o AMWC, com destaque para os avanços nos tratamentos capilares, a abordagem de gordura localizada e o lifting não cirúrgico, além das terapias regenerativas que têm conquistado cada vez mais adeptos.

O evento, que reuniu experts e especialistas em estética e medicina anti-envelhecimento de todo o mundo, reforçou a posição de Nadine Vandresen como uma das maiores referências em dermatologia e estética no Brasil. Seu compromisso com a inovação e excelência em cada tratamento está cada vez mais evidente, e sua presença no AMWC só reforça a importância do Grupo NV na busca por soluções que realmente fazem a diferença na vida das pessoas.

Agora, com o sucesso de sua apresentação e as novas perspectivas que ela trouxe para o tratamento de lipedema e outras condições estéticas, Nadine segue como líder em inovação e cuidado dermatológico, com a promessa de transformar ainda mais a forma como enxergamos a saúde e a beleza.