O dia 19 de novembro celebra globalmente o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino (WED), uma iniciativa da ONU que visa dar visibilidade e impulsionar a participação das mulheres na economia. No Brasil, esta celebração ganha um peso especial ao reconhecer uma força de trabalho que não para de crescer: o país atingiu a marca histórica de 10,3 milhões de mulheres donas de negócios no terceiro trimestre de 2022. Estes dados do Sebrae, baseados no IBGE, mostram que a mulher empreendedora é um pilar econômico, sendo, em mais da metade dos casos, a principal ou única provedora de renda do seu lar, o que sublinha o papel social do empreendedorismo feminino. É um movimento que significa inovação e diversidade no mercado, sendo fundamental para o seu desenvolvimento.

Apesar dos avanços numéricos, o caminho para a equidade na liderança ainda apresenta desafios significativos. Embora as mulheres sejam maioria na população, elas ainda não ocupam a maioria dos postos de comando. Em 2020, por exemplo, apenas 39,2% dos cargos gerenciais nas empresas brasileiras eram ocupados por mulheres, de acordo com o IBGE. Essa disparidade se reflete também na renda, onde os negócios femininos ainda faturam, em média, 22% a menos que os masculinos, uma barreira que persiste devido a fatores como a dupla jornada de trabalho e o acesso desigual a linhas de crédito. Celebrar esta data é, portanto, uma forma de fomentar ações que combatam essas desigualdades e promovam um ambiente de negócios mais justo e inclusivo.

Neste contexto de destaque, a história de Jordana Fischer, Diretora de Projetos da CRF Construtora, em Brusque – SC, serve como um poderoso exemplo. A Construção Civil é, tradicionalmente, um setor dominado por homens, o que torna a ascensão de Jordana a um cargo de alta gestão ainda mais notável. A CRF Construtora, com duas décadas de atuação, é reconhecida por sua busca incessante por inovação sustentável e design arrojado, elementos que são diretamente conduzidos pela área chefiada por Fischer.

A participação de Jordana é a materialização da importância da diversidade na liderança. Seu trabalho na CRF não apenas impulsionou a empresa a conquistar reconhecimento internacional, como no caso do Alameda Residence, mas também abre caminho para que outras mulheres se vejam representadas e capazes de assumir posições de comando em áreas historicamente fechadas.

O Dia do Empreendedorismo Feminino é mais do que uma data comemorativa; é um catalisador para inspirar a próxima geração de líderes. Histórias como a de Jordana Fischer reforçam a necessidade de continuar investindo em políticas de apoio e visibilidade para que a força, a inovação e o impacto social das mulheres empreendedoras e líderes transformem o cenário econômico brasileiro de forma definitiva.