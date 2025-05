Em um mundo cada vez mais conectado, dominar um novo idioma tornou-se mais do que um diferencial, é uma ferramenta de transformação pessoal e profissional. Falar inglês, em especial, conecta pessoas a culturas diversas, amplia possibilidades e posiciona talentos para oportunidades no mercado global.

Reginaldo Boeira, fundador da KNN Idiomas, é um exemplo de como a educação pode mudar destinos. Natural de Monte Belo, em Minas Gerais, enfrentou uma infância marcada por dificuldades e trabalho duro. Foi com o inglês que ele encontrou uma nova perspectiva para empreender na vida, superou barreiras e construiu um império educacional que hoje impacta milhares de alunos em todo o Brasil.

Aprender outro idioma, segundo Boeira, é investir no próprio futuro. Para ele, a fluência não se resume à comunicação, ela fortalece a adaptabilidade, enriquece o repertório cultural e amplia o alcance profissional. Em suas palavras, “a língua é um passaporte para o mundo”. E esse passaporte levou Boeira a fundar não apenas a KNN, mas também a Phenom Idiomas e outras empresas que formam hoje o KNN Group.

O impacto do inglês é real. Um levantamento da Catho mostra que profissionais fluentes no idioma podem receber até 61% a mais do que seus colegas que não dominam a língua. Em um cenário onde a busca por talentos com visão internacional cresce, falar inglês é um passo estratégico para quem deseja se destacar.

Para empresas de todos os tamanhos, de startups a grandes corporações, contar com profissionais bilíngues representa agilidade em negociações, expansão de mercado e fortalecimento de marca. E para quem aprende, isso se traduz em mais networking, autoconfiança e acesso a novas possibilidades, inclusive fora do país.

A história de Reginaldo Boeira reforça que o inglês não é apenas um idioma. É uma ponte. Uma ponte entre o local e o global, entre a limitação e a oportunidade, entre a realidade e o sonho. E para quem, como ele, escolhe acreditar no poder do conhecimento, não há fronteiras que resistam.