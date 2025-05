Colaborou Beatriz Amaral

A Dolce & Gabbana abrirá uma nova operação da marca em Santa Catarina. A companhia, que já opera no I Fashion Outlet Santa Catarina, em Tijucas, abrirá nova loja agora em Balneário Camboriú, no Balneário Shopping. A expectativa é que a inauguração ocorra no próximo semestre.

Desde 1985, Dolce & Gabbana tem revolucionado o mundo da moda com peças que prestigiam o design italiano e a rica cultura mediterrânea. E por falar em novidades, a coleção inédita Fall/Winter 2025/26 da Dolce & Gabbana, apresentada em Milão, já dá o tom do que podemos esperar. Os estilistas da marca apostam fortemente na tendência do “styling”, que diz muito mais sobre a forma de se vestir, do que as peças em si. A coleção é recheada de peças fáceis de usar, de combinar, de vender. E o toque inconfundível e exclusivo da Dolce & Gabbana se destaca com elegância, sutileza e originalidade.

A chegada da Dolce & Gabbana em Balneário Camboriú é um marco e tanto para a moda catarinense. É mais visibilidade, mais atratividade e, claro, um upgrade no mercado nacional de luxo. Balneário, que já atrai turistas de todo o país pelas praias e qualidade de vida, agora se sobressai ainda mais como um destino fashion, atraindo consumidores exigentes de alto padrão.

Com um portfólio que já inclui nomes de peso como Boss, Diesel e Patbo, Animale e Farm, o Balneário Shopping mostra que não para de investir em uma seleção de lojas de tirar o fôlego. A chegada da Dolce & Gabbana não só eleva essa seleção a outro nível, mas também inaugura uma nova era para quem busca unir experiências únicas ao luxo da moda internacional.