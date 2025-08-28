Com os preços do metro quadrado atingindo patamares elevados no litoral catarinense, especialmente em cidades como Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí, investidores e compradores têm voltado os olhos para o interior do estado. Nesse movimento, Brusque tem ganhado protagonismo ao registrar uma valorização média anual de 20% em empreendimentos residenciais de alto padrão.

Localizada a cerca de 40km da costa, a cidade, tradicionalmente associada à indústria têxtil e metalúrgica, vive um novo ciclo de expansão urbana e requalificação imobiliária. A CRF Construtora, com sede no município, tem liderado esse processo com projetos que combinam eficiência construtiva, soluções arquitetônicas diferenciadas e uma estratégia voltada para públicos exigentes.

Entre os empreendimentos mais valorizados estão o Residencial Douro e o Alameda Residence. Lançado em 2019, o Douro teve suas primeiras unidades vendidas por R$ 520 mil, valor que hoje supera R$ 1,05 milhão. Já o Alameda, lançado em 2018 com valores a partir de R$ 1 milhão, alcança cotações superiores a R$ 2 milhões no mercado atual.

“O comprador está mais atento ao desempenho técnico do imóvel e aos diferenciais que sustentam a valorização no médio e longo prazo, como ventilação cruzada, integração dos ambientes e durabilidade dos materiais”, explica Rafael Fróis, gerente comercial da CRF Construtora.

No Residencial Douro, o projeto adota linhas arquitetônicas minimalistas, com fachadas verticais e entrada com pé-direito duplo. Já o Alameda rompe com o modelo tradicional de edifícios verticais ao integrar passarelas ajardinadas, acessos amplos e áreas comuns entregues mobiliadas, criando uma experiência de moradia mais próxima do conceito de casa urbana.

Ambos os edifícios fazem parte de um trabalho da construtora em transformar a paisagem urbana com projetos que priorizam qualidade estética, funcionalidade e desempenho técnico. Segundo a empresa, a valorização constante dos ativos é resultado direto do posicionamento estratégico e do foco em diferenciação arquitetônica.

Com cerca de 140 mil habitantes, Brusque vem se consolidando como uma alternativa de investimento no setor imobiliário de médio e alto padrão. A infraestrutura da cidade, aliada à proximidade com polos industriais e litorâneos, impulsiona um movimento de adensamento urbano mais qualificado, com potencial de longo prazo para valorização.