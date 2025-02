A NDI Distribuição se consolida como referência no mercado de importação e distribuição de produtos para a casa, oferecendo um portfólio diversificado e alinhado às principais tendências de decoração e utilidades domésticas. Com foco em qualidade, funcionalidade e design sofisticado, a empresa atende lojistas e varejistas que buscam soluções inovadoras e diferenciadas para seus clientes.

Nesta edição da ABCasa Fair, a NDI surpreende os visitantes com lançamentos exclusivos e produtos que refletem as novas demandas do setor. Entre os destaques, a empresa apresenta a nova linha Cristal Bohemia, uma referência global no mercado, fabricada na República Tcheca. Produzida com cristal reforçado com titânio, a coleção se destaca por sua resistência superior a impactos e variações de temperatura, garantindo mais segurança e praticidade no manuseio.

Além disso, a NDI trouxe uma seleção exclusiva de potes herméticos de cerâmica, ideais para quem busca sofisticação e funcionalidade na organização da cozinha. A empresa também apresenta uma variedade de louças sofisticadas – ideal para compor uma mesa posta, e as residentes malas Noah, conhecidas por seu design moderno e funcionalidade.

Para Gricel Bargueño, gerente de marketing da NDI Distribuição, as taças têm retido atenção durante o evento. “As taças quadradas estão em alta, muitas pessoas procuram esse modelo para dar um toque de luxo às suas casas, e a procura tem sido intensa no nosso estande”, destaca.

A ABCasa Fair, maior feira da América Latina voltada para os segmentos de decoração, utilidades domésticas, presentes, festas, flores e têxteis, acontece até quarta-feira, 12, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reúne milhares de expositores e visitantes em um ambiente estratégico para networking, lançamento de tendências e fortalecimento de parcerias, impulsionando um mercado em constante crescimento.

Participando pela oitava vez da ABCasa Fair, a NDI Distribuição segue como uma das grandes protagonistas do evento, apresentando novidades que prometem impactar o mercado nos próximos meses. Para Gricel, esta parceria vai muito além de expor produtos: é uma oportunidade estratégica para fortalecer parcerias e acompanhar de perto as transformações do setor. “Nosso compromisso é oferecer soluções que agreguem valor tanto ao varejista quanto ao consumidor final, trazendo produtos que unem qualidade, sofisticação e inovação”, ressalta.