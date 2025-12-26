O mercado de aquecimento de água residencial no Brasil está à beira de uma revolução silenciosa e altamente eficiente. A Brustec, conhecida pela inovação em soluções para piscinas, lança o Resenhit, aparelho que compete com aquecedores a gás e solar, trazendo a tecnologia a base da convencional bomba de calor, pela primeira vez utilizada neste sistema para aquecimento de água residencial. A nova tecnologia promete não apenas um desempenho superior, mas uma economia que desafia o vilão das contas de luz, o chuveiro elétrico, podendo reduzir até 80% do consumo de energia residencial.

O produto da Brustec, que trabalha com um sistema de boiler (reservatório), posiciona-se como a escolha entre arquitetos, engenheiros e consumidores que buscam alta performance e baixo custo operacional. “A espinha dorsal do diferencial da Brustec é a sua eficiência energética, que garante um retorno sobre o investimento competitivo até mesmo com o gás, historicamente mais barato na instalação – mas que perde competitividade no consumo mensal”, revela Michel Ângelo, responsável pelo marketing da Brustec.

O Resenhit opera de forma significativamente mais econômica do que o aquecimento por resistência. Enquanto um chuveiro de alta potência pode consumir 7.500W, o modelo maior da Brustec utiliza apenas 3.000W. A diferença se traduz em um impacto radical no orçamento mensal. “A economia pode atingir 80% na conta de energia”, garante Ângelo. O desempenho superior da bomba de calor é explicado pelo seu Coeficiente de Desempenho (COP), que geralmente é de 3,0 ou superior, enquanto os aquecedores elétricos é no máximo 1,0. O COP é o indicador-chave de eficiência energética. Quanto mais alto, mais eficiente é o equipamento.

Além da eficiência no consumo, o trocador de calor Resenhit elimina as desvantagens crônicas das suas principais tecnologias concorrentes:



Vantagem sobre o Gás: A Bomba de Calor supera o gás com instalação simplificada e custo operacional menor. Além da economia, ainda assegura um conforto superior e sem os riscos inerentes a sistemas que confiam em diferentes tipos de gás dentro do lar.

Vantagem sobre o Solar: O aquecimento solar exige um investimento inicial muito mais alto e perde eficiência em dias nublados ou à noite, forçando o acionamento de resistências elétricas de altíssimo consumo. A bomba de calor, por não depender do sol, garante água quente constante com eficiência máxima.ai e Uruguai.