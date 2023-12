A empresária catarinense Manu Berger está programando uma doação de nada menos que 100 litros de proteção solar para famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa da CEO do Terapia do Luxo, autora e palestrante visa promover a conscientização sobre o câncer de pele, destacando a importância dos cuidados com a proteção solar e a busca pelo diagnóstico precoce. A escolha do mês de dezembro para a ação se deu pela campanha Dezembro Laranja, iniciativa criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para promover a prevenção do câncer de pele.

Sobrevivente do câncer de pele, Manu Berger – natural de Florianópolis e hoje radicada em São Paulo – enfrentou a doença aos 25 e 27 anos, sendo diagnosticada com melanoma, uma forma mais rara e mais agressiva da enfermidade, que se manifesta através de pintas escuras (na cor marrom ou negra). Em resposta à sua própria experiência, a empresária lançou em 2021 o projeto Sua Pele é um Luxo, dedicado a estimular o debate e a conscientização sobre o câncer de pele, destacando cuidados essenciais com a pele, os perigos da exposição solar, formas de prevenção e a urgência do diagnóstico precoce. Na ação deste ano, três grupos filantrópicos serão beneficiados com as doações: Equipe do Bem (Grande Florianópolis / SC); Pimp My Carroça (São Paulo / SP); e Cabruca Cooperativa (Ilhéus / Bahia).

“Tive melanoma duas vezes, e por muito tempo não conseguia falar sobre o tema. Aos poucos, fui me fortalecendo e criei o projeto. Tornei-me embaixadora do Melanoma pela Oncoguia, uma das maiores ONGs do país que atende as famílias e os pacientes de câncer de pele, e cada vez mais eu percebia a importância de contar a minha história para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, dos cuidados com a incidência solar, que está cada vez mais forte, e também para desmistificar a doença”, explica Manu Berger.

Além da doação

O projeto Sua Pele é um Luxo busca não apenas prover proteção solar a famílias que não tem condições de adquirir o produto, mas também fomentar um diálogo sobre a relevância dos cuidados preventivos e a urgência de um diagnóstico precoce para o câncer de pele, uma das formas mais comuns de câncer no Brasil.

Através do projeto, Manu Berger tem se empenhado desde 2021 em diversas atividades, incluindo caminhadas, transmissões ao vivo com profissionais da saúde, eventos e ações voltadas para o combate da doença. A doação deste ano será realizada ao longo do mês de dezembro e meados de janeiro de 2024, e consistirá em doar 100 litros de protetor solar para famílias e pessoas que não possuem condições de adquirir a proteção solar. A quantia total da doação equivale a cerca de 900 frascos de protetor solar.

Entre os beneficiados, estão três movimentos bastante representativos em três diferentes estados brasileiros: Pimp my Carroça, movimento de São Paulo para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade – e aumentar sua renda – por meio da arte, sensibilização, tecnologia e participação coletiva; Equipe do Bem, movimento idealizado por gestores da Orsegups, empresa catarinense que viabiliza grande parte das ações, como a “Refeição Solidária”, que ocorre dois sábados por mês, e “Banho do Afeto”. Somente em 2023 a Equipe do Bem promoveu 27 ações na Grande Florianópolis; e Cabruca Cooperativa, cooperativa agrícola que reúne produtores orgânicos do Sul da Bahia, que há 21 anos cultiva a terra para as gerações futuras.

“Mesmo que seja algo concreto, prático, com produtos sendo entregues de fato, a ação tem um viés simbólico, de conscientização, para lembrar a população da importância do uso de cremes com fator de proteção solar e principalmente para informar sobre a gravidade do câncer de pele”, destaca Manu Berger.

Quem é Manu Berger

Com formação acadêmica na Itália, França e no Brasil em instituições renomadas como a Florence University of the Arts, o Instituto Marangoni e a FAAP, Manu Berger se consolidou como referência no mercado de luxo do país. É CEO e criadora do portal Terapia do Luxo, referência no setor e um dos veículos especializados precursores no segmento. Com uma década de experiência, Manu já atuou em projetos para marcas ícones do segmento como Cartier, Dior, Tiffany e Mercedes-Benz. É autora de dois livros: “Entre Taças de Champagne e Cálices de Vinho” e “7 Anos de Luxo em 70 Artigos”. Também atua como consultora, palestrante e realiza treinamentos para grandes organizações, além de ministrar imersões sobre o luxo em Paris.