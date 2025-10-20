A história de Eduardo von Buettner Pastor é, antes de tudo, uma narrativa de raízes profundas, visão de futuro e um legado familiar que moldou uma das regiões de maior crescimento imobiliário de Santa Catarina. Natural de Brusque, mas com uma ligação visceral a Itapema, o empresário dedicou seus últimos 13 anos para transformar uma herança herdada de gerações passadas em um negócio que ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV). E tudo começou há mais de um século, com uma história que inicia em Brusque, no setor têxtil e se estende para o litoral de Santa Catarina, misturando urbanização e uma paixão pelo desenvolvimento.

Na década de 40, seu bisavô, Edgar von Buettner, adquiriu vastas glebas de terra em Itapema com o propósito inicial de arrendar para pequenos agricultores. “Naquela época, as terras próximas ao mar ainda valiam pouco, porque eram áreas de mangue e várzea. Meu bisavô veio para cá com o olhar voltado para a agricultura, plantava café, algodão… Tudo com uma visão de longo prazo”, conta Eduardo Pastor.

A expansão das terras e o crescimento natural da cidade fizeram com que essas glebas, inicialmente destinadas ao cultivo, fossem aos poucos transformadas em lotes urbanos. A sua avó, Iris Renate, desempenhou papéis decisivos nesse processo. “Ela herdou diversas áreas e foi fundamental na urbanização de Itapema. Muitas ruas do Centro, incluindo áreas próximas ao mar, eram propriedade dela, que as loteou e ajudou a construir a cidade como a conhecemos hoje”, explica Eduardo.

A trajetória familiar no setor imobiliário teve início em 1898 com seu tataravô, Eduardo von Buettner, fundador da centenária Buettner. “As terras perto do mar não valiam nada, o que valia era as terras longe do mar, porque perto do mar é tudo mangue”, relembra Pastor, destacando a mudança de perspectiva sobre o valor dessas propriedades ao longo do tempo.

A avó de Eduardo, Iris Renate, desempenhou um papel crucial na transformação de Itapema. Antes um distrito de Porto Belo, a cidade se tornou município em 1962, e foi sob a liderança de Iris que muitas glebas foram loteadas, dando origem a ruas e bairros. “Minha avó desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da cidade, loteando glebas de terra que se tornaram ruas e doando terrenos para igrejas, como a Igreja Católica do Centro e a igreja Católica na Meia Praia, próxima de onde hoje também fica o escritório da Sunprime”, conta.

Apesar da herança familiar, a jornada profissional de Eduardo Pastor começou em um caminho totalmente diferente. Atleta profissional de natação dos 14 aos 25 anos e formado em Educação Física, ele só mais tarde cursou Administração. “Fui durante muitos anos atleta profissional de natação. Comecei a entender que não era meu futuro também”, explica. A decisão de retornar a Brusque para empreender e gerir o patrimônio familiar marcou o início de sua imersão no mercado imobiliário.

Em 2012, Eduardo fundou a Sunprime com um sócio, Andrei Zucco, um engenheiro civil. O primeiro projeto foi na rua 294, onde hoje está seu escritório. “Essa rua ainda era de areia, tá? Era de terra quando nós começamos lá em 2012”, destaca, ilustrando a rápida evolução da região. Após um ano e meio, Pastor assumiu a empresa integralmente, impulsionado por um desejo de crescimento acelerado.

A Sunprime passou por viradas de chave significativas. A primeira, em 2015, com o lançamento do edifício Sunview, trouxe uma arquitetura contemporânea e um arquiteto de fora da cidade, Rodrigo Kirk. “Ali a gente se estabelece no mercado”, afirma Pastor. A segunda, em 2022, marcou a entrada da empresa em projetos de alto padrão, como o Sunhaus e Sunstar, com edifícios de 36 andares. A terceira virada, em 2023, com o lançamento do Era, trouxe projetos com escritórios renomados e resultou em prêmios internacionais em 2024.

Atualmente, a Sunprime possui obras como Plural, Era e Futura em andamento, com previsão de entrega entre 2028 e 2031. O VGV total desses projetos, incluindo o futuro lançamento Orgânica, ultrapassa R$ 1 bilhão de reais. Em novembro, a empresa lançará o Sion, um empreendimento de frente para o mar em Perequê, com arquitetura de Castro Arquitetos, paisagismo de Daniel Nunes e interiores de Guilherme Garcia.

A filosofia da Sunprime, segundo Eduardo Pastor, está ligada ao “wellness real estate”. “Todos esses últimos projetos, como Era, Orgânica, Futura e o próprio Sion, eles carregam muito espaço onde você tem um cuidado com o bem-estar”, explica. Academias, piscinas aquecidas, saunas e paisagismo são elementos-chave, com o Sion prometendo um “spa de luxo” dentro do empreendimento.

Com um olhar otimista para o futuro, Eduardo Pastor acredita no potencial de crescimento exponencial da região. “Eu sou entusiasta assim de marca maior, que a região ainda vai explodir muito mais”, acredita. Projetos como o alargamento da faixa de areia em Itapema e Balneário Perequê, a construção de uma marina e a revitalização da avenida principal são fatores que impulsionam essa visão.