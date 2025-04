Colaborou Mariana Parra

São Paulo sediou o lançamento do livro Empreender: Descubra Como Realizar Uma Jornada De Estratégias Vencedoras. A obra reúne autores do Brasil, Japão e Portugal em torno de reflexões sobre liderança, consciência organizacional e os desafios da transformação nas empresas.

Entre os coautores está Graziano Andrade, empreendedor de Brusque e palestrante com atuação na formação de lideranças. Durante o lançamento, ele compartilhou sua contribuição ao livro, voltada à chamada “atitude de dono” e ao impacto dos algoritmos nas decisões de líderes.

“Recebi o convite para escrever um capítulo e aceitei de imediato, principalmente por poder abordar algo que considero essencial: a atitude de dono. Mas também quis trazer um alerta sobre um inimigo silencioso que tem impactado a forma como lideramos: o algoritmo”, afirmou.

O tema dialoga com dados recentes da pesquisa Ipsos/Google, que apontam que 78% dos brasileiros já utilizam inteligência artificial no ambiente de trabalho. A maioria (88%) acredita que a tecnologia é essencial para lidar com informações complexas e gerar soluções inovadoras nos negócios.

Segundo Graziano, a proposta do livro é provocar reflexão e incentivar posturas mais ousadas na liderança, como sair da zona de conforto e buscar novas perspectivas. “A transformação pode vir de um único insight, e isso só acontece quando nos expomos ao novo”, disse durante o evento.

O processo de produção do livro envolveu encontros presenciais entre os autores, promovendo trocas de experiências e construções colaborativas. A mentoria foi conduzida por Sergio Tinen, empresário e fundador da Expo Premium, empresa de eventos com sede no Japão, que também é um dos organizadores da iniciativa.

O evento contou com a presença de nomes como Leila Navarro, palestrante, Arnoni Caldart, médico e escritor com atuação em neurociência e comportamento, além do CEO da editora Buzz, Anderson Cavalcante.

Após o lançamento em São Paulo, a próxima etapa da divulgação do livro acontece no Japão.