Florianópolis sediou a primeira edição do Brazil International Health Tourism Summit & Expo – HTBR Summit & Expo, primeiro congresso dedicado ao turismo de saúde e bem-estar no país. Organizado por Larissa Bittencourt, presidente da Associação Brasileira de Turismo de Saúde e Bem-estar e pelo sócio-fundador Rossano Gastaldo, o evento reuniu palestrantes nacionais e internacionais para discutir inovação, tendências globais, desafios regulatórios e caminhos para fortalecer o Brasil como destino estratégico em turismo de saúde e bem-estar.

A abertura do Summit foi conduzida por Jonathan Edelheit, CEO da Medical Tourism Association. Ele destacou o potencial brasileiro no cenário internacional e ressaltou o trabalho que vem sendo desenvolvido no país.

“Vejo uma grande oportunidade para o Brasil no turismo médico. Florianópolis tem todos os atributos que um paciente internacional procura: é bonita, segura e oferece uma experiência acolhedora. O que está sendo construído aqui, especialmente com a criação da associação e o engajamento dos diferentes setores, é o início de um caminho sólido para posicionar o país no mercado global”, afirmou.

Outro nome de peso do cenário global, Bill Cook, Diretor de Operações da Global Healthcare Accreditation (GHA), apresentou a masterclass “Turismo Médico em Foco: Experiência Segura, Confiável e Excepcional”. Cook ressaltou que o país possui excelência clínica reconhecida mundialmente, mas ainda pouco comunicada e explorada.

“O Brasil tem uma qualidade de atendimento impressionante. Já visitei hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês e Bewiki Care, e posso afirmar que o nível clínico é altíssimo. No entanto, o país ainda não é percebido como destino de turismo médico. Se o setor público, o privado, a hotelaria e os hospitais trabalharem juntos, o Brasil pode se tornar um dos principais pólos globais”, afirmou.

Entre os palestrantes nacionais, Roberto Bornhausen, sócio-fundador da Konder Bornhausen Advocacia, trouxe perspectivas práticas sobre competitividade e o impacto da carga tributária. “A tributação sobre serviços de saúde é uma das maiores do mundo. Mas, com planejamento jurídico e contábil, clínicas e médicos podem reduzir legalmente essa carga e se tornar mais competitivos para atender pacientes nacionais e internacionais”, explicou.

A programação também contou com Alessandra Andrade, presidente da São Paulo Negócios, que apresentou um estudo inédito sobre o turismo de saúde no Brasil e na capital paulista. O levantamento aponta desafios estruturais, oportunidades econômicas e o potencial da cidade para consolidar-se como um dos principais hubs de turismo médico da América Latina.

A área de cirurgia plástica, destaque global do Brasil, foi debatida no painel “Cirurgia Plástica no Brasil: Potência Subestimada?” com a cirurgiã plástica Dra. Ingrid Lückman, especialista em face. Para ela, o país já ocupa posição de liderança mundial, mas ainda precisa avançar em estrutura e integração. “O Brasil recebe pacientes do mundo inteiro. Para oferecer uma experiência de excelência, é fundamental profissionalizar ainda mais o setor e garantir segurança, infraestrutura e acolhimento de ponta”, afirmou.

Para a idealizadora do evento, Larissa Bittencourt, o encontro inaugura uma nova fase para o mercado. “Há duas palavras que precisamos levar deste summit: comunidade e legado. Isso terá impacto nos próximos anos para o turismo de saúde”, avaliou. Ela reforçou que o setor exige integração entre todos os envolvidos: hospitais, clínicas, hotelaria, governo e serviços complementares, para garantir um ecossistema seguro e sustentável.