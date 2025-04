A Apple prepara uma reformulação importante para a linha iPhone 17, prevista para 2025. Os modelos Pro e Pro Max passarão por um redesenho completo, com mudanças no formato da estrutura, bordas e no módulo de câmeras. A ideia é reforçar ainda mais a diferenciação entre os modelos e dar um novo fôlego ao design da geração atual.

O destaque da linha, no entanto, será o iPhone 17 Air. Segundo informações recentes, o modelo terá apenas 5,60 mm de espessura – sem a câmera, tornando-se o iPhone mais fino já lançado pela marca. Ele será ligeiramente mais alto e largo do que o modelo padrão, mas com um corpo ultraleve e elegante, voltado a quem prioriza portabilidade sem abrir mão da experiência premium.

Durante as últimas semanas, circularam rumores de que o iPhone 17 Air abandonaria por completo a porta física de carregamento, adotando apenas recarga sem fio. Mas as informações não procedem: todos os modelos da linha 17 virão com porta USB-C, padrão implementado pela Apple a partir do iPhone 15.

Com o Air focado em design e leveza, e os modelos Pro voltados à performance e recursos avançados de câmera, a nova geração promete marcar uma virada no visual do iPhone, oferecendo diferentes propostas dentro da mesma família, mas com o mesmo compromisso com tecnologia de ponta e acabamento refinado.