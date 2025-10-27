A Lua Luá, marca de moda confortável reconhecida nacionalmente, está em um “momento de virada de chave” – como descreve a executiva Michele Gevaerd, com o anúncio de um aporte de cerca de R$ 80 milhões para a expansão do parque fabril. O investimento visa modernizar a estrutura, aumentar a capacidade produtiva e aprimorar a tecnologia embarcada nos produtos da marca.

Michele Gevaerd, sócia-proprietária da marca, revelou o ambicioso plano que colocará a empresa em um novo patamar produtivo, praticamente triplicando sua capacidade de fabricação. “Estamos vivendo um verdadeiro momento de virada de chave. A Lua Luá já conquistou reconhecimento como uma grande marca, mas ainda opera com uma estrutura industrial de médio porte e tecnologia em transição. Esse movimento é uma necessidade natural diante da crescente demanda de mercado e do consequente aumento na produção”, destacou Gevaerd.

O investimento está sendo alocado na construção de um novo parque fabril com 15 mil m² de área construída. Somada à unidade atual, a empresa passará a contar com quase 20 mil metros quadrados de área. A executiva destaca também que o aumento da produção é essencial não apenas para atender à crescente demanda de mercado, mas também para elevar o padrão dos produtos Lua Luá.

“Mais do que ampliar a capacidade produtiva, este projeto representa um investimento estratégico em tecnologia, modernização do parque fabril e fortalecimento da governança corporativa. Nosso objetivo é elevar o padrão de eficiência da Lua Luá, acompanhando o ritmo de crescimento da marca e do mercado”, afirma Michele.

Com a nova estrutura, a capacidade produtiva anual da Lua Luá passará de aproximadamente 1,5 milhão para 3 milhões de peças. As obras de expansão já estão em fase avançada, e a previsão é que o novo parque fabril seja concluído em junho de 2026.

O projeto também terá impacto direto na geração de empregos. O número de colaboradores diretos deve crescer de 130 para cerca de 250, enquanto o quadro de profissionais indiretos — que inclui as oficinas de costura parceiras — aumentará de 350 para aproximadamente 500 colaboradores. No total, serão criadas cerca de 270 novas vagas.

Expansão do varejo físico e internacionalização

Com presença consolidada em todo o país, a Lua Luá mantém uma forte rede de distribuição no varejo multimarcas, com mais de 1200 pontos de vendas em operação no país. Esse modelo, aliado à proximidade com o consumidor final, segue como um dos principais pilares de crescimento da empresa.

Mesmo com o avanço expressivo do e-commerce, a Lua Luá acredita que o varejo físico continua sendo um pilar fundamental da marca. A estratégia combina presença em multimarcas com a abertura de lojas próprias em locais estratégicos, reforçando o contato direto com o público.

“Acredito profundamente na força do varejo físico. Eu mesma transito entre o online e o presencial, e percebo como um formato complementa o outro. A loja física é onde a experiência acontece — é onde criamos vínculos, encantamos e traduzimos a essência da Lua Luá”, afirma Michele Gevaerd.

Recentemente, a Lua Luá inaugurou uma loja no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e prepara sua próxima operação em São Paulo. O plano de expansão prevê a inauguração de lojas próprias em grandes capitais brasileiras nos próximos três anos.

Após experiências no Mercosul, a Lua Luá escolheu voltar o olhar para o Brasil, reforçando suas raízes e consolidando sua presença no mercado nacional. A expansão internacional segue no horizonte — um passo planejado para os próximos cinco anos — e reflete a visão da marca por um crescimento sólido e sustentável.

Segundo Michele Gevaerd, o interesse internacional pela marca já é uma realidade. “Recebemos convites para levar a Lua Luá à Europa e aos Estados Unidos, mas entendemos que é fundamental, antes de tudo, consolidar nossa nova estrutura e formar um time dedicado à exportação”, explica. Ela acrescenta que as perspectivas são positivas: “A moda praia brasileira desperta grande interesse e tem excelente aceitação nesses mercados”, finaliza.