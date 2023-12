A agenda da família Dunker, de Brusque, que participou recentemente do reality show Ilhados com a Sogra, na Netflix, continua agitada. O casal Thiago e Silvia Dunker, e a mãe dele, Márcia Fadel, gravaram na última semana sua participação no programa Silvio Santos, no Qual é a música, onde participaram do quadro Não Erre a Letra’, apresentado por Patrícia Abravanel. O programa vai ao ar no próximo domingo, 17.

Outras duas famílias que estiveram no reality, os Sassone e os Nery, também participaram do quadro, que foi gravado nos estúdios do SBT, em Osasco – SP. O reality foi sucesso mundial, chegando ao primeiro lugar no top view Brasil, e sexta posição global.

“Inacreditável participar de um programa que assistimos desde criança, nunca imaginamos. Amamos a experiência”, disse o casal.