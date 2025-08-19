Colaborou Larissa Santana

Em julho, a Farmácia Dehon completou 35 anos de atuação em Brusque e comemorou a data com uma série de atividades, incluindo festa com prescritores, evento interno para colaboradores e uma caminhada com café da manhã e yoga na RPPN Chácara Edith, no centro da cidade.

Mais do que uma celebração, o marco reforça a trajetória da empresa como referência em manipulação e inovação na área da saúde. Fundada em 1990 por Ana Maria Merico, a Dehon nasceu em uma pequena sala sob a Casa Padre Dehon, de onde herdou o nome. Pioneira no modelo de manipulação em Santa Catarina, a farmácia se consolidou entre as primeiras a adotar o sistema de franquias no estado, mantendo foco em qualidade e atendimento personalizado.

Em Brusque, a unidade é administrada pela farmacêutica Andrea Hank, que ao lado do marido, Luciano, conduz a matriz desde 2003. Especialista em diversas áreas da ciência farmacêutica, Andrea destaca que cada fórmula é elaborada sob medida para atender as necessidades específicas de cada cliente.

A empresa também se diferencia pelo setor de pesquisa e desenvolvimento, pela variedade de ativos e formas farmacêuticas que ampliam a adesão aos tratamentos. Entre os produtos mais procurados estão suplementos de vitaminas, minerais, fitoterápicos, além de linhas voltadas para saúde feminina e masculina, emagrecimento e desempenho físico.

Além do cuidado individualizado, a Dehon mantém forte atuação social. Há mais de uma década participa do Selo Social e é signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovendo campanhas como Outubro Rosa, arrecadações de material escolar e outras ações comunitárias.

Outro destaque é o Congresso de Atualização da Dehon, que chega à 11ª edição nos dias 12 e 13 de setembro, em Balneário Camboriú, reunindo profissionais de saúde de todo o país.

Com 20 colaboradores, a Dehon celebra 35 anos reafirmando seu compromisso com inovação, ciência e cuidado, contribuindo para o fortalecimento econômico e social de Brusque.