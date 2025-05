A Hellmann’s trouxe para o sul do país a segunda edição do Boteco Hellmann’s, pela primeira vez na região após cinco noites entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. O encontro reuniu fãs do basquete em Porto Alegre durante duas datas, na quarta-feira, 21, e na sexta-feira, 23, para uma série de experiências imersivas e ativações da marca durante os Playoffs da NBA.

“Começamos a patrocinar a NBA em 2023, e desde então temos ficado cada vez mais próximos da cultura urbana do basquete. O Boteco Hellmann’s para nós é a oportunidade de materializar esta intenção”, garante Kaio Silva, gerente de marketing da Hellmann’s no Brasil.

Após reunir duas mil pessoas em São Paulo na primeira edição, a Hellmann’s trouxe para duas datas um público fiel do basquete em terras gaúchas, entusiasta do esporte. “Essa é uma experiência para a comunidade e o lifestyle do basquete, e este evento reúne experiências inspiradas em ícones do esporte”, revela Silva.

O evento gratuito teve os ingressos esgotados rapidamente. Apesar de não ter uma confirmação de novas praças, Kaio Silva comenta que espera levar o evento para outros lugares do Brasil. “O fato de estarmos em Porto Alegre numa noite de ingressos esgotados, nos faz perceber que a comunidade recebe bem a intenção e nos deixa entusiasmados com tudo. Porto Alegre é um lugar que contempla o basquete, e é onde o esporte é muito celebrado e cultuado diariamente”, garante.

Entre as ativações especiais, o público teve ativações como o Tunnel Walk, tradição do pré-jogo onde os jogadores, e agora os fãs, desfilam com todo o seu estilo. Além do Desafio Jersey Swap, inspirado na tradição entre jogadores de trocar suas camisas como símbolo de respeito e fair play.

Ao entrarem no Boteco, os convidados receberam um chaveiro exclusivo em formato de mini Jersey com a estampa de um dos seis times da Liga, com a missão de trocar com outros torcedores para conquistar a Jersey do seu time do coração. A dinâmica convidou o público a interagir, conhecer novas pessoas e mergulhar ainda mais no clima da torcida, reforçando o espírito coletivo e a conexão entre os fãs do esporte. O Boteco teve ainda o arcade de basquete – máquina de arremesso – e espaços instagramáveis.

Para completar a experiência com muito sabor, Hellmann’s preparou um cardápio especial, com finger foods, salgadinhos e, em parceria com a catarinense Sadia: hot dogs, nuggets e batata frita, todos servidos com as icônicas molheiras personalizadas da marca. Para acompanhar, estavam disponíveis as linhas de Ketchup e Maionese Hellmann’s Supreme e as versões saborizadas de Maionese Hellmann’s – Churrasco, Bacon, Alho e Verde. Tudo isso ao lado da Budweiser, parceira oficial da NBA estará no evento pelo segundo ano consecutivo.