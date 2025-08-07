A primeira edição da Feijoada do Ferrer movimentou o Amaitè Praia, em Balneário Camboriú, reunindo imprensa, convidados e representantes do trade turístico. A festa atraiu participantes de diversas cidades de Santa Catarina, como Blumenau, Joinville, Chapecó, Caçador e Tubarão, além de visitantes do Paraná, São Paulo e Distrito Federal.

Durante o evento, a prefeita Juliana Pavan anunciou que a feijoada será incluída no calendário oficial das comemorações de aniversário da cidade, a partir de julho de 2026.

A programação contou com feijoada completa, sunset e apresentações musicais. Para o anfitrião Alex Ferrer, além de celebrar, o evento teve um papel relevante na economia local:

“A festa não foi só uma celebração, mas algo muito importante, pois além de reunir pessoas, com diferentes conexões, foi uma forma de gerar empregos, diretos e indiretos, desde a pessoa que colheu o feijão, até quem fez a segurança e serviu os convidados na festa”, afirmou.

Confira nas fotos de Carlos Alves quem esteve no evento: