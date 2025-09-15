Com a proximidade da Oktoberfest e Fenarreco, tradicionais festas de cultura alemã realizada em Santa Catarina, o Aeroporto Internacional de Navegantes, administrado pela Motiva, se prepara para um aumento significativo na movimentação de passageiros durante o mês de outubro. Localizado a cerca de uma hora de Blumenau e Brusque, o terminal é o principal acesso aéreo para quem deseja aproveitar o evento com comodidade e agilidade.

Entre os dias 1º e 31 de outubro, a oferta total de assentos é de aproximadamente 252 mil lugares, distribuídos entre voos de chegada e partida, garantindo ampla capacidade para atender turistas que desejam conhecer o evento.

Ao longo do mês, são previstas 1.531 operações aéreas, entre pousos e decolagens, distribuídas em voos regulares e extras. As companhias Gol e Azul reforçaram suas malhas para atender à demanda, com destaque para a Gol, que lidera tanto em operações regulares (721) quanto em extras (76). A Latam também opera no aeroporto com voos regulares.

Os números de outubro das principais rotas que conectam Navegantes:

Navegantes – Congonhas (São Paulo – SP): 588 operações

Navegantes – Guarulhos (Guarulhos – SP): 473 operações

Navegantes – Viracopos (Campinas – SP): 257 operações

Navegantes – Galeão (Rio de Janeiro – RJ): 213 operações

“A Motiva está totalmente preparada para receber os passageiros com segurança, eficiência operacional e uma experiência positiva. Reforçamos nossos times e ajustamos processos para garantir fluidez nas operações durante o período da Oktoberfest, que é um dos mais movimentados do ano para o terminal”, afirma Wilson Gomes, gerente do Aeroporto de Navegantes.