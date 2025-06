O Festival Mundo dos Vinhos, evento gratuito e aberto ao público que percorre Santa Catarina entre os meses de junho e julho, terá uma de suas edições mais aguardadas em Balneário Camboriú, no dia 12 de julho, das 10h às 17h, na loja do Fort Atacadista. A cidade, referência em turismo e gastronomia no estado, encerra o circuito do festival, que também passa por Palhoça e Florianópolis.

Com degustações de rótulos nacionais e importados, além de queijos, massas e embutidos, o evento já é considerado um dos principais pontos de encontro para quem aprecia vinhos e outras iguarias típicas do inverno. Os participantes poderão conhecer diferentes vinícolas e marcas, além de acompanhar experiências de harmonização, com dicas práticas para todos os níveis de conhecimento.

Promovido pelo Fort Atacadista, o festival reúne dezenas de parceiros da indústria, integrando o calendário de inverno da rede. As outras edições confirmadas acontecem em Palhoça e Florianópolis, sempre aos sábados.

Além das ações presenciais, o Fort também estreia a série digital Vinho Descomplicado, apresentada pelo sommelier Charles de Carvalho. Os vídeos serão publicados semanalmente nas redes sociais da marca, com conteúdos educativos sobre o universo dos vinhos, ao longo de junho e julho.

Segundo dados da OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho), o consumo de vinhos no Brasil cresceu 11,6% em 2023. A expectativa é que a safra histórica prevista para 2025, especialmente no Rio Grande do Sul, impulsione ainda mais o consumo interno e a qualidade dos produtos nacionais.