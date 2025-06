A Fischer, uma das mais tradicionais fabricantes brasileiras de eletrodomésticos, já se prepara para sua participação na Eletrolar Show 2025, que acontece entre os dias 23 a 26 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com quase seis décadas de história e produção nacional sediada em Brusque (SC), a empresa levará ao maior evento B2B de eletroeletrônicos da América Latina uma série de lançamentos estratégicos, com foco em inovação, eficiência energética e conexão com o novo perfil do consumidor brasileiro.

Entre as novidades que serão apresentadas no evento, destacam-se os novos modelos de fornos elétricos, coifas com tecnologia inteligente, cooktops de indução e os mais recentes lançamentos da linha de airfryers. Desenvolvidos com foco em alta performance, design moderno e usabilidade, os produtos reforçam o compromisso da marca em entregar soluções que agreguem valor ao ponto de venda e atendam às demandas de um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.

Com um estande de 264 m², a Fischer prepara uma experiência imersiva para os visitantes, com aulas-show ao vivo, presença de influenciadores digitais e de nomes importantes da empresa, fortalecendo a conexão da marca com o público e parceiros de negócios. O espaço será um ponto de encontro entre inovação, relacionamento e conteúdo de valor para o varejo.

A participação na Eletrolar Show também é estratégica para o fortalecimento das relações comerciais com redes varejistas, distribuidores e representantes de todo o país. A Fischer enxerga o evento como uma vitrine importante para gerar novas conexões, estreitar parcerias e expandir sua presença nos mais diversos canais de distribuição, incluindo marketplaces, atacado e redes regionais.

Outro destaque será a divulgação das parcerias estratégicas da empresa com marcas como Petybon, Mix, Selecta, Dona Benta, Sakura, Vapza, Germer, Nadir, Plasútil, Brinox e Companhia das Ervas. Essas colaborações reforçam o posicionamento da Fischer como uma marca presente no cotidiano das famílias brasileiras, profundamente conectada à gastronomia e à cultura doméstica do país.

Com mais de 1.200 pontos autorizados de assistência técnica em todo o Brasil, a Fischer também aproveita o evento para reforçar seu compromisso com a excelência no atendimento pós-venda e com a valorização da indústria nacional, apoiando-se em práticas sustentáveis e soluções eficientes.

A expectativa da marca é que a Eletrolar Show 2025 marque um novo momento de expansão e consolidação no mercado, reforçando seu posicionamento como uma empresa que alia tradição, qualidade e inovação. A Fischer promete surpreender os visitantes com lançamentos que traduzem seu DNA industrial, enquanto dialogam com as tendências e necessidades do varejo contemporâneo.

Serviço

Eletrolar Show 2025

Data: 23 a 26 de junho de 2025

Local: Distrito Anhembi – São Paulo/SP

Estande Fischer: C22