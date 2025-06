A Fischer, marca referência no mercado brasileiro de eletrodomésticos, encerrou sua participação na Eletrolar Show 2025 com saldo positivo e grande visibilidade. No maior evento de negócios da América Latina voltado ao setor, a empresa atraiu os olhares do público varejista e de distribuidores com o destaque de seu estande: a Air Fryer Dual Grill, que inaugura uma nova geração de fritadeiras elétricas com performance e versatilidade elevadas.

O modelo, que faz parte do portfólio 2025 da Fischer, destaca-se por um diferencial técnico de grande impacto: o sistema Dual Grill, equipado com duas resistências – superior e inferior – que asseguram um cozimento uniforme dos alimentos, eliminando a necessidade de virar ou interromper o preparo. Além disso, seu design inovador possibilita a realização de receitas até então inéditas para uma air fryer, como pizzas, permitindo assar uma massa crocante e obter um queijo perfeitamente gratinado, algo distante dos modelos convencionais.

“O objetivo foi mostrar que é possível ter uma experiência de cozinha completa com uma air fryer. A Dual Grill representa essa nova fase da marca, em que design, eficiência e tecnologia andam juntos”, afirma Karin Fischer, ​​diretora comercial e de marketing da Fischer.

Além do destaque em inovação, a presença da Fischer na Eletrolar Show 2025 consolidou ainda mais sua posição estratégica no mercado nacional e ampliou sua visibilidade junto a novos parceiros comerciais. “A feira é uma vitrine essencial para fortalecer o relacionamento com o varejo e apresentar de perto o diferencial dos nossos produtos. O retorno que tivemos em termos de contatos e projeção de negócios foi extremamente promissor”, completa Karin.

Com quase 60 anos de tradição, a Fischer segue apostando em inovação com foco no consumidor moderno, que busca soluções práticas, eficientes e com design que valorize a experiência na cozinha. A linha Dual Grill estará disponível no varejo a partir do segundo semestre de 2025, em versões com 4 e 6 litros.