A Fischer está entre as finalistas do Prêmio Reclame Aqui 2025. Com avaliações superiores a 9 e selo de reputação RA1000, principal indicador de excelência em suporte e resolução de problemas da plataforma, a empresa catarinense com quase 60 anos de atuação estreia na categoria Eletrodomésticos – Fabricantes de Grandes Operações.

Criado em 2010, o Prêmio Reclame Aqui é uma premiação anual brasileira que reconhece as empresas que se destacam pela excelência no atendimento ao cliente e pela resolução de problemas. Considerado uma das maiores autenticações de confiança no país, esta é uma forma de incentivar as marcas a melhorarem continuamente a experiência com o cliente.

Desde sua fundação, a importância da satisfação dos consumidores sempre foi a maior diretriz da Fischer. Além de um setor exclusivo de pós-vendas e relacionamento com o cliente, a empresa ainda tem uma capilaridade que ultrapassa mil pontos de assistência técnica no Brasil – uma das maiores do segmento.

De acordo com Karin Fischer, diretora comercial e de marketing da Fischer, a indicação no prêmio reforça o compromisso com a transparência que a empresa tem no atendimento aos clientes. “É um reconhecimento que valida todo o trabalho da nossa equipe e a confiança de nossos consumidores”, afirma.

Além disso, a executiva destaca o caminho trilhado ao decorrer desses anos que levaram a companhia a ter uma avaliação majoritariamente positiva no mercado. “Nossa boa reputação não é um acaso. É resultado de anos de trabalho responsável aliando tecnologia e inovação, criando um portfólio de produtos atentos às tendências de consumo. Nosso maior objetivo é que os eletrodomésticos da Fischer sejam a base para criar momentos inesquecíveis no lar de cada família, com durabilidade e eficiência”, enfatiza.

A votação popular do Prêmio Reclame Aqui 2025 abre neste dia 1 de setembro, e seguirá até 7 de novembro, através do próprio site. A premiação ocorre entre os dias 8 e 9 de dezembro.