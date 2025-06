A Fischer, referência nacional no setor de eletrodomésticos, marca presença na 12ª edição do Festival Nacional da Cuca, que acontecerá nos dias 7 e 8 de junho, no pavilhão da Fenarreco, em Brusque (SC). A celebração, promovida pelo Núcleo de Panificadoras da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr) e pela Prefeitura de Brusque, é uma celebração da rica herança gastronômica da região e da tradicional receita de cuca alemã, que conquistou o Brasil.

A participação da Fischer, líder no segmento de eletrodomésticos, vem reforçar seu compromisso com a promoção da culinária e a valorização da cultura local. Além de ser patrocinadora do evento, a marca também será responsável por premiar os vencedores do concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”, que promete agitar a edição deste ano com novidades no formato da competição.

Karla Fischer, responsável pela Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Fischer, destacou a importância da empresa no festival: “Para nós, participar de eventos como o Festival Nacional da Cuca é uma forma de fortalecer nosso vínculo com a cultura e a tradição de Brusque, além de apoiar o desenvolvimento de iniciativas que promovem a gastronomia local. A cuca é um ícone da nossa culinária, e é uma honra ver a Fischer contribuir para o sucesso deste festival, premiando competidores e incentivando os talentos.”

A competição de cucas será um dos grandes atrativos do evento. Os participantes terão que buscar seus próprios ingredientes em uma gôndola montada em parceria com o Supermercado Archer, em uma dinâmica inspirada nos formatos das grandes competições gastronômicas, como o programa Masterchef. As vagas para o concurso são limitadas, e os três primeiros colocados serão premiados com recompensas incríveis: o primeiro lugar levará para casa um troféu, uma diária no Fazzenda Park Hotel, um fogão Gran Cheff Fischer e uma cesta de produtos Moinho Werner. O segundo e o terceiro lugares também serão premiados com troféu, forno elétrico Pop Grill Fischer e cestas de produtos Moinho Werner.

Além do concurso, o festival contará com uma vasta programação que inclui o tradicional mercado da cuca, apresentações de bandas típicas, feira de artesanato, danças folclóricas e oficina mirim gratuita promovida pelo SESC. A presença de sete panificadoras locais garante que o público possa saborear diferentes versões do doce típico, em um ambiente que mistura cultura, gastronomia e diversão.

O 12º Festival Nacional da Cuca promete, mais uma vez, movimentar a cidade de Brusque, com a participação de turistas de diversas partes do país. A Fischer, além de ser uma parceira do evento, tem seu nome atrelado à promoção da boa gastronomia e à preservação da história e cultura local.

Serviço:

Evento: 12º Festival Nacional da Cuca

Data: 7 e 8 de junho de 2025

Local: Pavilhão da Fenarreco – Brusque, SC

Programação: Mercado da cuca, Concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”, Café Colonial, Oficina Mirim, Roda da Cuca, Feira de Artesanato, Apresentações Culturais