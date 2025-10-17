Nos dias 13 e 14 de novembro, Florianópolis será palco do Brazil International Health Tourism Summit & Expo (HTBR Summit & Expo), o primeiro evento do país dedicado ao turismo de saúde e bem-estar. A iniciativa pretende consolidar o Brasil — e especialmente a capital catarinense — como um destino estratégico no cenário global do turismo médico, segmento que movimenta bilhões de dólares anualmente em países como Turquia, México e Tailândia.

O encontro será realizado no Passeio Sapiens, no Norte da Ilha, reunindo profissionais de saúde e turismo, investidores, seguradoras, clínicas, hospitais, entidades e gestores públicos. O objetivo é fortalecer conexões e oportunidades de negócios que estimulem o desenvolvimento do setor no Brasil. À frente da primeira edição do HTBR Summit & Expo, o idealizador do congresso e sócio da Agência Brasileira de Turismo Médico (ABTM), Rossano Gastaldo, e a idealizadora da ABTM e presidente da Associação Brasileira de Turismo de Saúde e Bem-Estar, Larissa Bittencourt (foto).

Entre os nomes internacionais já confirmados estão Jonathan Edelheit, CEO da Medical Tourism Association, e Bill Cook, diretor de operações da Global Healthcare Accreditation (GHA) — que ministrará uma masterclass sobre negócios em turismo médico, incluída na programação do evento.

Além dos painéis e palestras, o HTBR Summit & Expo contará com feira de negócios aberta ao público, rodadas de networking, ativações de marca e um foodhall com 15 opções gastronômicas.

“Florianópolis será o ponto de partida para uma nova fase do turismo médico brasileiro. Estamos diante de uma iniciativa pioneira e estratégica, que vai conectar o país às melhores práticas internacionais”, afirma Larissa Bittencourt, sócia e promotora do evento.