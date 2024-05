Com Isabel R. Almeida

Na quinta-feira, 9, o Universo Jardim Flora, que atua no segmento de eventos e floricultura, inaugurou sua loja física, em Brusque. O evento foi exclusivo para clientes e amigos próximos. “Hoje nosso espaço conta com alguns ramos de atuação, entre eles o de flores e plantas em geral, assinaturas florais, paisagismo e eventos. Em todos eles buscamos oferecer um olhar humano, exclusivo e personalizado”, explica André Leonardo Azevedo, idealizador e proprietário do Universo Jardim Flora.

Em 2024, o ateliê completa quatro anos e o novo espaço surgiu da necessidade de ter mais contato com os clientes. “Buscamos crescer e nos aprimorar cada dia mais para transformar os ideais dos nossos clientes em realidade, seja em apenas um simples buquê a um casamento, queremos sempre marcar a vida de quem recebe da melhor maneira possível e tínhamos essa necessidade de atender a todos os nossos clientes de forma mais completa”, finaliza André Leonardo Azevedo.

Confira nas fotos de Lilian Camila Vieira quem esteve no evento: