Na quinta-feira, 16, a loja Autoria Design, em Itajaí, promoveu o Talk Milano, evento que expôs as tendências da Feira de Design de Milão. Uma mesa redonda para troca de conhecimento e experiências foi conduzida pelos arquitetos Natália Xavier e Jeferson Branco e mediada pelas curadoras da Autoria, Ana Araújo e Carmen Araújo.

O evento reuniu arquitetos e interessados, e em parceria com o Club & Casa, o talk falou sobre as tendências vistas em Milão durante o Salone del Mobile. Além disso, o Chef Denis Ceratti Pernanchini, do restaurante Number 7, assinou o cardápio e garantiu aos convidados uma noite italiana.

“Chegamos a pensar em adiar o talk devido aos acontecimentos do RS, mas achamos que esse seria o momento de, juntamente com esse encontro, podermos ajudar também. Assim convidamos os presentes a colaborarem com doações para os gaúchos, que faremos chegar aos centros de distribuição e às famílias desabrigadas pela enchente”, contou Ana Araújo. A loja arrecadou ⁠material de higiene pessoal, ⁠material de limpeza e ⁠roupas de cama e de banho.

Confira nas fotos de Camilla Carniel quem esteve no evento: