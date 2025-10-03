A médica dermatologista Nadine Vandresen, CEO do Grupo NV, em Brusque, apresenta o lançamento do Renoveza, método exclusivo e patenteado de emagrecimento e longevidade desenvolvido pela CEO do Grupo NV – que soma mais de 15 anos de carreira. O Renoveza foi apresentado como um protocolo que une emagrecimento com ganho de massa muscular, prevenindo patologias e fazendo a manutenção da saúde através de um programa de 90 dias que integra várias áreas da saúde. O programa multidisciplinar considera exames, testes genéticos, acompanhamento clínico e terapias personalizadas, com o objetivo de promover qualidade de vida e longevidade ao paciente.

“Muitos programas de emagrecimento se concentram apenas em perder peso. O Renoveza vai além, é um método que protege a saúde do paciente, evita perda muscular, preserva o colágeno da pele e garante vitalidade ao longo de todo o processo”, destacou Nadine durante a apresentação.

O protocolo reúne uma equipe multidisciplinar formada por nutricionista, ginecologista e médico integrativo, associando acompanhamento médico completo a recursos como o Cooltech, que acelera a quebra da gordura localizada, e o Emsculpt Neo, que promove queima de gordura e tonificação muscular. A tecnologia Fotona também integra o método, estimulando a bioestimulação de colágeno para combater flacidez e preservar a firmeza da pele.

O Renoveza foi lançado como uma marca própria, com identidade visual e assinatura exclusiva da Dra. Nadine Vandresen, consolidando-se como um método diferenciado no mercado. “Ele não é apenas um programa, mas uma jornada de transformação. O paciente emagrece com saúde, mantém equilíbrio metabólico e hormonal, cuida da estética e fortalece a autoestima. É ciência aplicada à vida real, pensada para resultados consistentes e duradouros”, reforçou a médica.

Com o lançamento, a Clínica NV reafirma seu protagonismo como referência em saúde e estética avançada no Sul do Brasil, oferecendo um programa inovador que traduz a visão de Nadine Vandresen: unir ciência, tecnologia e cuidado humano em um processo que transforma corpo, mente e qualidade de vida.

Confira nas fotos de Jaison Gerber quem esteve no evento: