O desembargador brusquense Carlos Alberto Civinski foi empossado como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC). A solenidade ocorreu na noite desta sexta-feira, 4, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). Com Civinski, o desembargador Carlos Roberto da Silva assumiu a vice-presidência e Corregedoria Regional Eleitoral.

A transferência de comando foi conduzida pela então presidente, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta. No discurso de despedida, ela fez um breve balanço de sua gestão e lembrou dos desafios em realizar as eleições municipais de 2024. O evento foi prestigiado por autoridades e familiares do desembargador, como o governador Jorginho Mello e o prefeito de Navegantes, Libardoni Lauro Claudino Fronza. O único representante do poder executivo de Brusque foi o secretário de turismo, Valdir Walendowsky.

Confira nas fotos de Luciano Nunes quem esteve no evento: