De 18 a 20 de julho, Gaspar será o ponto de encontro de mais de 250 atletas que participam da 6ª etapa da Liga Supremo, principal circuito profissional de pickleball da América Latina. A modalidade, que mistura elementos do tênis, badminton e tênis de mesa, vem crescendo em ritmo acelerado no Brasil e no mundo, e terá sua etapa catarinense disputada na Arena Gaspar.

Além das partidas, o evento funcionará como um verdadeiro festival do esporte. O público poderá participar gratuitamente de atividades voltadas ao bem-estar, como sessões de yoga, clínicas esportivas e serviços de recovery.

Com mais de 100 milhões de praticantes ao redor do mundo, o pickleball vem conquistando espaço também entre os brasileiros: são cerca de 30 mil atletas no país atualmente. Um dos motivos para tamanha adesão está na acessibilidade. As quadras menores, as raquetes leves e a bola de plástico facilitam a prática para todas as idades.

Criada em 2024, a Liga Supremo é pioneira na estruturação de um circuito profissional de pickleball na América Latina. Inspirada no modelo dos Estados Unidos, onde o esporte já soma quase 40 milhões de praticantes, a liga prevê distribuir mais de R$ 2 milhões em premiações ao longo das 12 etapas programadas para a temporada de 2025. Parte expressiva da receita do evento, cerca de 40%, é destinada diretamente aos atletas.

Com regras simples, dinâmica rápida e jogos inclusivos, o pickleball continua a atrair adeptos no mundo inteiro, entre eles, celebridades como LeBron James, Serena Williams, André Agassi, Tom Brady e Selena Gomez, que também investem no esporte.

Serviço

O que: 6ª Etapa da Liga Supremo de Pickleball

Quando: de 18 a 20 de julho

Onde: Arena Gaspar – Rua Antonio Frederico Schramm, 268, Gaspar (SC)

Quanto: gratuito

Mais informações: @ligasupremo