Na quinta-feira, 3 de julho, o Getúlio Bar dá início ao projeto Getúlio Sessions, uma proposta que une música ao vivo, coquetelaria autoral e gastronomia em um ambiente reservado. Inspirado nos tradicionais speakeasies americanos, o bar funciona de forma quase secreta no porão de um casarão histórico, anexo ao restaurante Los Troncos Parrilla Uruguaya, na Praça Getúlio Vargas, no coração de Florianópolis.

A ideia é criar noites que dialoguem com a arte, a memória e a experiência sensorial. A primeira edição contará com a presença dos músicos Thiago Brito e André Carnevale, que se apresentam das 20h às 22h30. O evento tem início às 19h e oferece apenas 40 lugares, com ingressos limitados a R$ 60, incluindo um welcome drink.

Para acessar o espaço, o público passa por uma pequena janelinha na fachada do restaurante. Dali, um arco de tijolos antigos conduz ao porão onde o Getúlio Bar funciona. O ambiente intimista é marcado por luz baixa, balcão central e mesas que permitem experimentar a coquetelaria da casa ao lado de pratos da alta gastronomia uruguaia. A proposta é criar noites elegantes, breves e memoráveis, sem interferir na rotina do dia seguinte – uma espécie de “festa americana para o público 30+”, como define a sócia Michelle De Bona.

Serviço

O que: Getúlio Sessions – 1ª edição

Quando: Quinta-feira, 3 de julho, às 19h

Onde: Getúlio Bar – Praça Getúlio Vargas, 158, Centro – Florianópolis

Quanto: R$ 60

Ingressos: vendas pelo WhatsApp (48) 98839-8583