O Grupo O Boticário inaugurou na quarta-feira, 16, um moderno centro logístico que promete transformar a operação comercial da marca na região. Com sede em Brusque e 1.160 m² de área total, a nova estrutura foi pensada para oferecer mais eficiência na distribuição de produtos e aprimorar o atendimento a mais de dois mil revendedores da marca, além de atuar como centro de capacitação.

O novo espaço reúne loja, área administrativa e cerca de 800 m² dedicados exclusivamente à operação logística. Um dos grandes diferenciais do projeto é o investimento na qualificação dos revendedores, com a criação da “Escola do Revendedor” e do “Espaço da Beleza”, que oferecerão treinamentos, workshops e cursos sobre os produtos e técnicas de vendas.

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo O Boticário com o desenvolvimento regional e com a criação de um ecossistema comercial mais forte e sustentável. Além da inauguração em Brusque, um segundo hub será aberto simultaneamente em Laguna, ampliando a presença da marca no estado e aprimorando a logística de distribuição em todo o sul catarinense.

Por trás da operação estão os franqueados Izabele Knop e Lindomar Luiz Junior, que lideram a expansão local em Brusque e Laguna, com visão estratégica e compromisso com a inovação. A história da franquia em Brusque começou em 1983, com a abertura da primeira loja da marca na cidade, com Eliana Knop, mãe da Izabele e desde então tem desempenhado papel fundamental no fortalecimento do comércio regional.

Segundo Izabele, o novo centro logístico é parte de um plano de expansão que visa ampliar a participação da marca no mercado de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria (HPC) na região. “Hoje, a cada cinco itens vendidos nesse segmento, um passa pelos nossos canais. Queremos alcançar 26% de participação até 2030”, afirma a franqueada. O plano de crescimento da marca na região inclui ainda a abertura de uma nova franquia em Guabiruba, prevista para o primeiro semestre de 2026. A decisão é resultado de um estudo de mercado que identificou o potencial da cidade para receber uma operação própria do O Boticário.

Para assumirem a gestão da franquia, Izabele e Lindomar passaram por um criterioso processo de sucessão familiar e formação dentro da franqueadora do Grupo O Boticário. O processo envolveu 18 meses de capacitações, vivências operacionais e avaliações, incluindo a apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) à banca da franqueadora. Essa jornada garantiu que os novos franqueados estivessem preparados para dar continuidade ao legado familiar com excelência e visão de futuro.

Além da eficiência logística, o novo hub também reflete os valores da marca quanto à inclusão e acessibilidade. O espaço foi projetado para ser 100% acessível e, até 2027, todas as embalagens do Grupo O Boticário contarão com informações em braille, ampliando o acesso para pessoas com deficiência visual. A operação em Santa Catarina também reforça o compromisso ambiental da marca: o centro logístico conta com um sistema de reaproveitamento da água, enquanto a loja de Brusque utiliza energia sustentável em sua operação.

A inauguração dos centros logísticos em Brusque e Laguna representa um marco para o Grupo O Boticário em Santa Catarina, contribuindo para o desenvolvimento local e o fortalecimento da rede de revendedores, que é peça-chave no sucesso da marca em todo o país.