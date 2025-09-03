O Grupo Pereira segue ampliando sua presença em Santa Catarina com a bandeira Supermercados Comper. Até o fim do semestre, serão inauguradas seis novas lojas no Litoral Norte – sendo cinco delas já em setembro. As primeiras abrem nesta quarta-feira, 3, em Itapema e Bombinhas (Morrinhos), em pontos que antes abrigavam unidades da rede Schmit, adquirida pelo grupo em janeiro de 2025.

Segundo a diretora nacional de Operações do Comper, Fátima Camilo, a expansão em Santa Catarina consolida a presença da marca em sua terra de origem e oferece aos consumidores um modelo de atendimento voltado às compras do dia a dia, com destaque para padaria e açougue de qualidade, hortifruti reforçado, praticidade e preços acessíveis.

“Ampliar a presença do Comper em Santa Catarina, especialmente na região onde a marca nasceu, é motivo de muito orgulho para nós. Nosso objetivo é oferecer aos consumidores uma experiência de compra prática e completa, com padaria e açougue de qualidade, além de um hortifruti sempre fresco. Queremos estar presentes no dia a dia das famílias, com preços acessíveis e a confiança que o Grupo Pereira construiu ao longo de mais de 60 anos de história”, destaca a executiva.

Ainda em 2025, uma nova loja do Comper deve ser inaugurada em Bombinhas, no bairro Centro, em data a ser confirmada. Com isso, Santa Catarina chegará a sete unidades da bandeira.