Colaborou Bruna de Santis

O engenheiro mecânico Hans Erich Stoltenberg Neto, de Brusque, assumirá a cadeira de diretor gerente da Weg Electric Machinery (WEM), no lugar do norte-americano Richard Fesmire a partir do dia 1 de abril de 2025.

Após 11 anos de casa, Richard deixará o cargo em 31 de março. Com muitos anos de experiência em ramos de motores e geradores, o ex-diretor trouxe muitas inovações para a WEG, desde engenharia de precisão com modelagem avançada, integração vertical robusta e suporte de fabricação global

O novo diretor Han Erich Stoltenberg Neto assumirá o cargo no dia 1 de abril, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Natural de Brusque, Hans começou sua carreira como trainee em 2003 na WEG e foi promovido a chefe em 2007, que o levou a trabalhar na Índia em 2012 a 2018. Na WEG, foi gerente de diversas áreas, e desde 2024 ocupa a posição de diretor da Europa, Oriente Médio e África do Norte no escritório de Portugal.

Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, incluindo infraestrutura, petróleo e gás e mineração.

Tendências como eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica são um dos principais serviços da empresa, que concentra em operações industriais por 17 países e presença comercial em mais de 135 países.