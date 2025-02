A Kohll Beauty protagonizou um momento histórico ao se tornar a primeira empresa a apoiar de forma significativa o desfile de moda inclusiva da Casa de Criadores, um evento que vai além das passarelas para celebrar a pluralidade e transformar a indústria da moda. No segundo dia da FebraTextil, 19, a marca não apenas patrocinou o desfile, mas trouxe sua assinatura para a beleza dos modelos com deficiência, reforçando seu compromisso genuíno com a representatividade. A CEO da Kohll Beauty, Helo Bertolini, esteve presente e compartilhou a visão da marca, destacando que a inclusão é um pilar fundamental para a empresa.

Presente no evento, Helo Bertolini destacou a importância de tornar a beleza mais acessível e sem barreiras. “É inspirador ver esse espaço sendo aberto para todos, independentemente das limitações físicas. A nossa missão é garantir que cada pessoa se sinta representada e valorizada”, declarou.

A noite também trouxe um anúncio significativo: Daniela Auler, idealizadora da Moda Inclusiva, revelou com entusiasmo que Helo Bertolini será a nova embaixadora do projeto. Para Daniela, essa parceria representa um avanço importante, pois a Kohll Beauty foi a primeira marca a realmente compreender a necessidade da inclusão e agir com propósito. “A Kohll foi a primeira empresa a ouvir e agir de forma genuína. Que essa atitude sirva de exemplo para outras marcas do setor”, afirmou.

Além do desfile, Helo participou de uma palestra na Arena do Conhecimento, onde abordou o impacto transformador da moda na vida das pessoas com deficiência. Para ela, a inclusão não deve ser uma exceção nas passarelas, mas sim uma realidade constante. “A moda inclusiva não é uma tendência, é uma necessidade. A diversidade de corpos, histórias e experiências humanas precisa estar presente em todas as etapas da indústria. Quando uma marca abraça a inclusão, ela se conecta com um público que sempre esteve à margem”, ressaltou.

A parceria entre a Kohll Beauty e a Casa de Criadores é uma ação de impacto social. André Hidalgo, fundador do evento, destacou a importância da união de marcas que promovem a inclusão. “A Casa de Criadores sempre teve a missão de dar visibilidade à diversidade na moda. Encontramos na Kohll Beauty um parceiro que compartilha esse compromisso e nos apoia ativamente, ajudando a ampliar as vozes e os rostos que muitas vezes são ignorados pela indústria”, afirmou Hidalgo.

Os modelos também enfatizaram o impacto do evento e o apoio da Kohll Beauty na construção da autoestima e da confiança. Tato Amorim, modelo de 22 anos, destacou o papel fundamental da representatividade: “A inclusão precisa ir além da estética. A sociedade precisa entender que pessoas com deficiência também consomem moda e devem ser ouvidas. Não podemos ser invisíveis”. Para ele, a maquiagem desempenha um papel essencial na afirmação da identidade e no fortalecimento da confiança. “A maquiagem resgata nossa autoestima. Ela nos faz sentir bonitos e valorizados”, concluiu.

Outro momento marcante foi a interação da CEO com Marcos da Costa, Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, reforçando o compromisso da Kohll Beauty em construir um futuro mais inclusivo.

Com iniciativas como essa, a Kohll Beauty reafirma sua posição de liderança na promoção da inclusão, não apenas dando visibilidade à diversidade, mas criando oportunidades reais para que todos possam se sentir bem consigo mesmos e com o mundo ao seu redor.