A empresária Sabrina Isabela da Rosa (foto), CEO da agência Fever Marketing Médico, acaba de retornar de uma imersão na Coreia do Sul, onde participou de um dos maiores congressos de dermatologia da Ásia, o KoreaDerma, realizado em Seul. Durante a viagem, Sabrina também visitou clínicas médicas — principal segmento atendido pela agência que fundou e lidera.

“Fomos para entender tendências, afinal o K-Beauty é uma referência fortíssima para nossos clientes dermatologistas. Nada melhor do que conhecer onde nascem algumas das tecnologias e tratamentos mais avançados da atualidade. Também pesquisamos novidades em equipamentos e protocolos para clientes que não puderam estar presentes no congresso”, explica a empresária, natural de Itajaí e radicada em Florianópolis.

A equipe da Fever acompanhou 15 clientes ao longo da programação do KoreaDerma, produzindo conteúdo em tempo real e reforçando a presença digital dos profissionais. Segundo Sabrina, o objetivo foi “garantir que esses especialistas entregassem informação de valor aos pacientes no Brasil, conectando ciência, inovação e comunicação”.

Além do congresso, a CEO visitou clínicas coreanas, observou a jornada do paciente e analisou as particularidades da abordagem adotada pelos profissionais do país – considerado um dos mercados mais avançados do mundo em dermatologia estética.