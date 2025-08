A Reforma Tributária está entre os temas mais debatidos do país e promete transformar profundamente a forma como empresas e contribuintes se relacionam com o sistema fiscal brasileiro. Atento a esse cenário, o Sarturi Advogados promove, no dia 27 de agosto, uma masterclass em Brusque que reunirá empresários, profissionais do setor jurídico e lideranças locais para ouvir um dos maiores especialistas do país: Dr. Paulo Duarte Filho. Os ingressos são limitados e estão disponíveis no site Sympla.

Reconhecido por publicações internacionais como Chambers Global e Legal 500, o advogado é doutor em Direito Econômico pela Universidade de Ciências Econômicas de Viena e mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Munique. Sócio do Stocche Forbes Advogados, Duarte Filho é referência por traduzir temas complexos com clareza e por sua atuação em debates que moldam o futuro tributário do Brasil, assessorando dezenas de associações empresariais durante as discussões da reforma no país.

O evento, que faz parte da programação de aniversário de três anos do Sarturi Advogados, será realizado no Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (CESCB) e promete ir além da análise técnica, oferecendo uma leitura profunda e crítica das mudanças em discussão no Congresso Nacional. “Nosso propósito é oferecer conteúdo relevante que ajude quem toma decisões a entender o impacto real dessas mudanças e a agir com segurança”, afirma a advogada Cíntia Both Sarturi, sócia fundadora do Sarturi Advogados.

A programação começa às 10h com um coffee break de boas-vindas, seguido da palestra às 10h30. As vagas são limitadas e os ingressos, no valor de R$ 250, já estão disponíveis pelo Sympla. A compra antecipada é recomendada para garantir participação em um dos debates mais relevantes sobre o futuro do sistema tributário brasileiro.

Serviço

O que: Masterclass “Reforma Tributária: Impactos Práticos e Perspectivas”, com Dr. Paulo Duarte Filho

Quando: Terça-feira, 27 de agosto, a partir das 10h

Onde: Teatro do CESCB – Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque – rua Pedro Werner, 180, Centro, Brusque

Quanto: R$ 250

Ingressos: limitados através do Sympla