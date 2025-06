A inclusão efetiva da população LGBTQIAPN+ ainda enfrenta barreiras significativas no mercado de trabalho brasileiro. Por outro lado, organizações que abraçam a diversidade de forma genuína, como as lideradas pelo empresário Reginaldo Boeira, vêm colhendo resultados concretos: mais inovação, maior produtividade e reputações fortalecidas.

A presença de temas como diversidade e inclusão nas estratégias corporativas é cada vez mais comum. No entanto, esse discurso nem sempre se traduz em ações reais. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, mostram que a população LGBTQIAPN+ ainda está sobrerrepresentada em contextos de vulnerabilidade, com índices mais altos de desemprego e informalidade do que a média nacional.

Um estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em parceria com observatórios de diversidade, revelou que menos de 5% das grandes empresas possuem programas estruturados voltados à inclusão da comunidade LGBTQIAPN+. O dado expõe um descompasso entre o discurso corporativo e as práticas efetivas no ambiente de trabalho.

Nesse cenário, empresas que investem de forma autêntica em ambientes diversos se destacam. É o caso das empresas lideradas pelo empresário Reginaldo Boeira, que afirma manter um compromisso real com a diversidade em todas as suas unidades. “A KNN Idiomas, por exemplo, em sua essência é livre de qualquer tipo de preconceito. Entre os cerca de 300 colaboradores do nosso escritório, uma parte significativa se identifica como LGBTQIAPN+, e isso é motivo de orgulho para nós”, destaca Boeira.

Para ele, a diversidade vai além de uma pauta social. Trata-se de uma estratégia inteligente. “Ambientes diversos são mais criativos, adaptáveis e resilientes. Incluir não é apenas o certo a fazer. É uma escolha de negócio que gera resultados concretos”, conclui.

A consolidação de ambientes de trabalho mais inclusivos exige ações intencionais e contínuas. Iniciativas como recrutamento com viés inclusivo, programas de mentoria, grupos de afinidade e treinamentos contra a discriminação têm sido adotadas por empresas públicas e privadas com resultados promissores. Ao mesmo tempo, profissionais LGBTQIAPN+ estão cada vez mais criteriosos ao escolher onde trabalhar, levando em consideração a postura das empresas frente à diversidade e ao cumprimento dos princípios ESG (ambientais, sociais e de governança).

“A diversidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência do mercado”, reforça Boeira.

Em um mundo em que inovação, responsabilidade social e representatividade são pilares da sustentabilidade empresarial, ignorar a pluralidade humana é um risco que compromete não apenas a ética, mas também a competitividade. Promover a inclusão LGBTQIAPN+ é investir no futuro do trabalho: mais humano, mais justo e mais eficiente.