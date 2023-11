A cidade do litoral catarinense ganhará parque linear com mais de 600 mil m², o que deve impactar em cerca de 20% na valorização de imóveis logo após o início da obra, assim como ocorreu com o alargamento da faixa de areia, segundo especialista em mercado imobiliário, Bruno Cassola

Para revitalizar a beira-mar, a Avenida Atlântica, que tem apenas 7 km, serão investidos mais de R$ 500 milhões. A urbanização será feita em uma área com 250 mil m², já sendo considerada a maior renovação urbanística do país, e somada aos 350 m² de faixa de areia, será criado um grande parque linear com 600 mil m² – o “Parque da Orla”. Além disso, está prevista para a Avenida Atlântica uma macrodrenagem com custo superior a R$ 75 milhões. Assim como ocorreu com o alargamento da faixa de areia, esse novo investimento milionário deve impactar na valorização dos imóveis da cidade, que já tem o metro quadrado mais caro do país. Segundo o especialista em mercado imobiliário, Bruno Cassola, a nova onda de valorização deve representar cerca de 20% de incremento no valor dos apartamentos.

“A Avenida Atlântica de Balneário Camboriú já é conhecida, nacional e internacionalmente, por ter os maiores arranha-céus do país e até da América Latina, com valores que ultrapassam R$ 50 mil o metro quadrado. Com a obra de renovação urbana da orla, a cidade vai alcançar um outro patamar, o que reflete em melhor qualidade de vida, bem-estar e segurança, que são fatores relevantes para turistas e investidores. Balneário Camboriú já é considerada uma das melhores cidades do país para se viver, com IDHM 0,845, classificado como Muito Alto e tomando a 4º posição dentre as cidades brasileiras, e vai ficar ainda mais atrativa com a nova orla. Quem busca investir em imóveis, esse é o momento ideal, porque com a experiência que tenho, posso afirmar que uma nova onda de valorização já deve ocorrer nos meses seguintes ao início da obra”, afirma Cassola.

Para a realização da nova orla, que tem projeto assinado pelo arquiteto Índio da Costa, a prefeitura buscou um modelo inédito em parceria com a iniciativa privada, onde construtoras da cidade serão as responsáveis pela execução de trechos. Em contrapartida, essas empresas receberão o valor investido em títulos de Outorga Onerosa do Direito de Construir, que é um adicional que a empresa paga para utilizar o espaço aéreo da cidade ao executar prédios maiores que os previstos no plano diretor. No total, serão 18 trechos, cada um com um custo médio de R$ 15 milhões.

A obra deve iniciar nos próximos meses pelo trecho 17, que vai da rua 4400 a rua 4750, já foi negociado com uma construtora e está aguardando a homologação da justiça. A oferta dos trechos 15, 16 e 18 para outras construtoras da cidade está em análise na Câmara de Vereadores e deve ser enviada em breve para a sanção do prefeito. Já a parte que compreende o início da obra até o trecho 14 será feita após a macrodrenagem. Outro investimento importante será a rede subterrânea de energia, proporcionando maior segurança para as pessoas e valorizando ainda mais a paisagem de Balneário Camboriú.

Com as obras, o parque linear da Avenida Atlântica terá jardim, passeio, pista de corrida, além de 12 playgrounds, 4 academias, 10 canchas de bochas, entre outras opções de lazer e comodidades. Destaque ainda para a segurança, com 240 câmeras de monitoramento de alta resolução.