Itapema terá roda-gigante, a It Wheel, com investimento da iniciativa privada na alçada de R$ 50 milhões. Com inauguração prevista para abril de 2026, o equipamento será instalado em um terreno de 800 m², com uma obra de 1.200 m², na orla da Meia Praia, em Itapema. O complexo integrará diretamente o Pier Oporto, que reúne diversas opções gastronômicas e comerciais.

A roda-gigante terá 60 metros de altura, ante a vizinha Balneário Camboriú – com a FG Big Wheel, que tem 80 metros de altura. O passeio terá 18 minutos de duração, com vistas panorâmicas para as orlas de Itapema e Porto Belo. Ao todo, serão 30 cabines climatizadas – com capacidade para seis pessoas cada, equipadas com assentos amplos, porta-copos, internet Wi-Fi, som ambiente, iluminação especial, trava de segurança na porta, câmera de monitoramento e telas de 17 polegadas com informações do atrativo e espaço publicitário.

Construção

A estrutura da It Wheel será metálica, modular, desmontável e sustentável, utilizando concreto apenas nas fundações e pisos. Mais de mil profissionais participam da obra, iniciada em setembro. Fabricada pela Juma Rides, maior indústria de rodas-gigantes do mundo, responsável pela construção da Olho de Bohai — a maior roda-gigante sem raios do mundo, com 145 metros de altura —, da Roda Rico de São Paulo e de diversos outros projetos pelo mundo. O transporte das peças vai envolver uma grande ação de logística, com 30 contêineres e sete cargas especiais, chegando ao Brasil em novembro para montagem.