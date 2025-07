A jornalista Ana Paula Dahlke foi reconhecida como uma das 100 profissionais de maior destaque no país, segundo o ranking + Admirados do Brasil, organizado pelo Jornalistas & Cia. Ela já esteve, por quatro anos consecutivos, entre os 10 principais nomes da imprensa nacional na cobertura de inovação e startups, segundo o Startup Awards. Também marcou presença no TOP 50 da imprensa de Economia, Negócios e Finanças em 2023 e no TOP 100 em 2024. Além disso, é diretora da regional Vale do Itajaí da Associação Catarinense de Imprensa e integra o conselho estratégico do LIDE Mulher SC.

Nomes como Andréia Sadi, William Bonner, Caco Barcellos e Pedro Bial também compõem o ranking. Agora, o segundo turno vai definir os vencedores nacionais. A cerimônia de premiação, que acontece no dia 29 de setembro, em São Paulo, também homenageará os campeões de cada uma das cinco regiões do país.

“Estou muito feliz por estar nessa lista, representando o jornalismo especializado no Brasil. Um marco importante para a minha carreira. Muito obrigada por cada voto! É uma honra estar ao lado dos principais nomes do jornalismo brasileiro, inclusive, muitos deles eram minhas inspirações durante a graduação e início de carreira”, comemora.

O prêmio só teve 2 edições (2014 e 2015) e volta com a terceira edição após 10 anos de hiato. Para votar, é preciso ser da área de comunicação, ligado a alguma agência ou veículo de comunicação. A votação está disponível no link: https://bit.ly/3JazHpW.