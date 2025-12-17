A casa Júlia Cherem – Doces Momentos, confeitaria comandada pela jovem empresária Júlia Cherem, em Florianópolis, apresenta seu tradicional cardápio de fim de ano com novos sabores de chocotones, opções ideais para confraternização e para presentear e a linha especial para consumo na própria loja – ou via iFood. De acordo com a empresária, as encomendas para o Natal e Réveillon já registram crescimento de cerca de 10% em relação ao mesmo período de 2024.

A grande novidade deste ano é a versão repaginada do chocotone de Pistache. O sabor, que já era um dos favoritos do público, ganhou um recheio mais intenso ao unir o brigadeiro de pistache à uma pasta concentrada artesanal da própria confeitaria. A combinação também chega ao portfólio no formato mini, ampliando as opções para presentes e lembranças natalinas.

Entre os clássicos que permanecem no cardápio estão o chocotone de brigadeiro belga, o de doce de leite artesanal com nozes e o de leite ninho com Nutella, todos finalizados com uma casquinha generosa de chocolate belga.

De acordo com Júlia, que recentemente foi destaque nacional na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, o tradicional chocotone de chocolate belga segue como líder absoluto de vendas. “Os clientes criam memórias com esses sabores, e muitos fazem questão de repetir o mesmo pedido todos os anos. É muito especial acompanhar essa relação de afeto que as pessoas criam com os nossos produtos”, destaca a confeiteira.

Além dos chocotones, as encomendas corporativas seguem em alta, com pedidos que incluem caixinhas de pão de mel, mini chocotones, cookies e caixas de docinhos. Para as celebrações familiares, a confeitaria também oferece doces finos, cheesecakes e bolos para compor as ceias.

“Crescemos atendendo tanto empresas quanto famílias, e dezembro sempre foi um mês muito significativo para nós. Ver um aumento de 10% nas encomendas mostra que estamos no caminho certo, inovando sem perder nossa essência”, comenta Júlia.

Para quem prefere consumir na loja, localizada na Rua Professor Madeira Neves, 76, no Centro de Florianópolis, próxima à pracinha do Hippo, o cardápio também ganhou novidades. Entre elas estão as fatias de chocotone tostadas com calda, criadas especialmente para o clima natalino. Para o verão, o espaço passa a oferecer uma torta mousse gelada com base de cookies, brownie de pistache e novas barrinhas de caramelo, feitas com biscoito amanteigado, caramelo puxa-puxa e cobertura de chocolate belga.

Os pedidos podem ser feitos diretamente pelo site juliacherem.com, na categoria “Natal”, onde o cliente escolhe os produtos e indica a data de retirada. As encomendas também podem ser realizadas pelo WhatsApp da confeitaria: 48 99937-3768.

Para Júlia, que começou vendendo doces enquanto ainda era estudante, o período de fim de ano reforça a trajetória de crescimento do negócio. “Eu aprendi a cozinhar vendo minha mãe e minha avó, e desde muito cedo sonhava em empreender. Cada lançamento de Natal representa não só uma novidade no cardápio, mas a celebração de tudo o que construímos ao longo dos últimos anos”, afirma.